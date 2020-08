Afore Coppel: ¿Cómo saber cuál es mi afore?

Para realizar la consulta de tu afore deberás tener a la mano tu Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS, si cotizas para este instituto, o tu Clave Única de Registro de Población (CURP), si cotizas para el ISSSTE.

Puedes encontrar estos datos en tus talones de pago o en documentos emitidos por el IMSS o el ISSSTE. Por tu propia seguridad, solamente podrás hacer una consulta al día.



Una vez que conozcas cuál es la AFORE que administra tus recursos, comunícate con ella para que recibas información sobre tu cuenta AFORE. Puedes encontrar los teléfonos y direcciones de todas las Administradoras aquí.

Si no te has registrado en una AFORE, lo que debes hacer es escoger una y registrarte. En ese caso sigue en: ¿Cómo me registro en una AFORE?.

¿Por qué es importante saber en qué afore estoy?

Es muy importante que sepas en que AFORE estas registrado ya que las AFORE son las únicas instancias que pueden emitir estados de cuenta, constancias de saldo o detalles de movimientos de las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores.

La Afore es un tema fundamental al momento de hablar de la vejez, pues representa nuestros ahorros.

