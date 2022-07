Advierten sobre extorsión a través de apps de créditos

La Policía Cibernética de la Ciudad de México advirtió a la población sobre una nueva modalidad de extorsión a través de apps de créditos exprés, en los que no se requiere comprobante de ingresos ni alguna otra garantía, por lo que resulta una opción tentadora para las personas con necesidades económicas.

Indicaron que en menos de 15 segundos, estas aplicaciones son capaces de obtener de forma ilegal toda la información que sus víctimas poseen en sus teléfonos celulares, como datos personales, lista de contactos y fotos, para que los delincuentes puedan amedrentarlos.

Como La Verdad Noticias ha informado anteriormente, delitos como la extorsión suelen estar relacionados con el crimen organizado, ya que estos grupos cobran derecho de piso a ciertos negocios. De hecho, se especuló sobre extorsiones en contra de la Iglesia en Jalisco.

Hay 130 apps de créditos dedicadas a la extorsión

Según el informe revelado por las autoridades, existen alrededor de 130 aplicaciones dedicadas a la extorsión a través de esta vía, pues con la información que obtienen comienzan a hostigar a sus víctimas hasta por dos meses, según explicó el oficial Eduardo Portillo.

En ese sentido, el uniformado hizo un llamado a la población a tener precaución ante este tipo de engaños, por lo que recomendó leer los términos y condiciones de estas aplicaciones antes de acceder a recibir dinero, a fin de evitar ser víctima de un delito.

El principal problema es que ellos, al descargar las apps, no leen los términos y condiciones. La app les dice ‘me das acceso a tus contactos, me das acceso a guardar tus fotografías, me das permiso a tus videos’ y, rápidamente, dan aceptar”, contó el policía.

AMLO va contra extorsión en apps

"¡No a los #Montadeudas!": AMLO llama a no caer en estafas mediante apps de créditos. https://t.co/rOdgZTQTz8 pic.twitter.com/KSM9wj2RQm — Publimetro México (@PublimetroMX) July 5, 2022

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pedirá a las autoridades correspondientes que se investigue y combata esta nueva modalidad de extorsión a través de aplicaciones digitales.

