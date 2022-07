Advierten que por la inflación subirá precio de los taquitos en México

Debido a la alta inflación que vive el país, las ganancias de restaurantes y taquerías han caído hasta 30%. Dentro de poco, las enchiladas y tacos podrían volver a subir de precio, reveló un sondeo entre empresarios del sector en Ciudad de México.

Son dos los factores principales que afectan las ganancias de los restaurantes: los precios de los ingredientes subieron, entre ellos el aceite, tortilla, carne y huevos; el otro factor es la baja clientela, pues cada vez tienen un menor poder adquisitivo.

Según revelaron los empresarios, en las cocinas, el debate es si subir o no los precios. Algunos hicieron ajustes desde el año pasado y en este momento se amarran el cinturón, porque con un nuevo incremento se irían más clientes.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, el contexto internacional se ha vuelto menos favorable para el crecimiento de México y del mundo por tres razones fundamentales:

La invasión rusa a Ucrania. La importancia de la región para los energéticos, fertilizantes y granos ha presionado al alza el precio de estos productos y mermado las proyecciones de crecimiento mundial.

La política Cero COVID en China. El cierre de ciudades y puertos ocasionará nuevos cuellos de botella en las cadenas de suministro ocasionando escasez de bienes intermedios y alza de precios.

El endurecimiento de la política monetaria en México y el mundo. Los bancos centrales de la mayoría de las economías están incrementando sus tasas de interés para combatir la alta inflación experimentada en el mundo.

Restauranteros hacen ajustes en sus precios por inflación

Las utilidades se han reducido en torno al 30%, asegura el restaurantero.

David Durán, fundador de Albert´s, restaurante que está a unos pasos del metro Portales y popular por sus desayunos y comidas, explicó que hizo un ajuste de 10% en sus menús. Sin embargo, aunque el precio de los ingredientes está por los cielos, no tiene previsto realizar otro incremento porque prefiere conservar la lealtad de los comensales.

"No pienso hacer ningún nuevo ajuste, la gente está muy castigada. He tenido una baja de 30% en el consumo, porque nuestros precios están un poquito por encima de una fonda de 70-80 pesos, gran parte de nuestra clientela migró a un precio menor porque su economía no alcanza”, aseveró.

De acuerdo con el empresario, frente a dicho panorama, las utilidades se han reducido en torno al 30%, un caso similar es el de Denisse Martignon, fundadora de Corazoncito Huasteco, en la colonia Algarín, donde se pueden comer enchiladas ilimitadas y quien sostiene que las ganancias se han reducido hasta en 20%.

Te puede interesar: Relojes o bolsas de mano: nuevo patrimonio ante inflación del 2022.

¿Subieron el precio de los taquitos?

Con los taquitos no.

Carolina Milán, dueña de Mito Taquería, en Naucalpan, relató que los tacos de pastor subieron de precio el año pasado y aunque apenas esta semana su proveedor de carne incrementó el costo, es complicado reflejar el ajuste a los clientes.

"Creo que esperaremos un tiempo, pero no mucho, para poder incrementar los precios nuevamente en los productos. Hemos mantenido nuestros precios y calidad en alimentos, pero para amortiguar un poco y que la venta incremente hemos tenido que meter promociones diarias”, destacó.

En su negocio, el taco al pastor está en 12 pesos, la promoción es de 2x1 todos los días, si antes por cada taco de pastor ganaban tres pesos, ahora solamente son dos pesos, a lo que hay que añadir que se vende menos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!