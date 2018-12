Administración de AMLO invertirá 100 mil mdp en capacitar 'ninis'

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) impulsa el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" al cual se incorporarán 230 compañías y que tiene como objetivo integrar a centros laborales a más de 2.3 millones de jóvenes que en la actualidad no estudian ni trabajan.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador invertirá cien mil millones de pesos para otorgar becas de 3,600 pesos mensuales a los que participan, señaló Luisa María Alcalde, la titular de la dependencia en el evento de presentación del programa.

Según con información del Alcalde, el programa tiene el fin de integrar tanto a jóvenes del campo, zonas urbanas, espacios en donde se quebró el tejido social y mujeres jóvenes que a lo largo de la historia han sido discriminados de las oportunidades laborales.

“Este programa marca una clara diferencia con políticas sociales de corte asistencialista y clientelas, no habrá intermediarios para que los jóvenes puedan registrarse, toda persona entre 18 y 29 años que no estudie y no trabaje tendrá derecho a recibir una beca para la capacitación del trabajo”, declaró la funcionaria.

El programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" empezará a operar en enero del siguiente año y se prevé que se incorporen más compañías para poder agregar a sus filas a los jóvenes que se inscriban.

El evento se organizó en el Museo Nacional de Antropología e Historia, al cual acudieron líderes de cámaras de comercio y empresariales, quienes representan a las organizaciones privadas y jóvenes que tendrían participación en el programa.

“Los jóvenes que se inscriban podrán vivir una experiencia integral, que va más allá de aprender una habilidad técnica, es una experiencia de vida, de convivencia en la que podrán descubrir cuál es su vocación y como forjar su camino hacia el éxito”, indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

"Jóvenes Construyendo el Futuro"

Cabe mencionar que el programa se encuentra enfocado en apoyar a la inserción laboral de los jóvenes, por medio de la capacitación en el trabajo, el cual empezará a operar en enero de 2019.

La capacitación tendrá una duración menos de un año, con una jornada mínima de 5 horas y máxima de 8, por cinco días a la semana.

La STPS será la encargada de la inscripción de los participantes y de entregar al becario el monto de 3,600 pesos, por medio de tarjetas o cuentas bancarias.

Los becarios contarán con su integración al IMSS, para cubrir seguro médico y riesgos de trabajo.

Cuando se esté realizando la inscripción, las compañías tendrán que definir el número de jóvenes por centro de capacitación, tipo de capacitación, escolaridad mínima requerida y compatibilidad con discapacidad.

Por otra parte, los becarios tendrán el deber de firmar una carta en la que se comprometen a cumplir con el reglamento interno del centro de trabajo y a guardar confidencialidad y en una situación de incumplimiento, indicente o irregularidad, la compañía podrá dar de baja al becario y notificará a la STPS.

La empresa no tendrá la obligación de contratar al becario pero sí de otorgarle una constancia o certificación.

