Acuerdo entre EU y Canadá en TLCAN deberá ser antes del 20 de septiembre

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que Estados Unidos y Canadá deberán llegar a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a más tardar el 20 de septiembre de manera que se pueda tener margen de maniobra para la adaptación de los textos a una realidad comercial trilateral.

Ildefonso Guajardo destacó que México sigue interesado en que Canadá se sume al pacto comercial para acompañarlos en el proceso, sobre todo porque la trilateralidad es un gran activo para la región, sin embargo tampoco descarta otros posibles escenarios.

“Nos interesa mucho el acompañamiento de Canadá en este proceso, el TLCAN es un acuerdo trilateral y esa cualidad es un gran activo. Si vemos que finalmente el escenario es el que no esperamos, pero que no es descartable, el que no hay acuerdo, México tienen que tomar el siguiente paso que es avanzar en el contexto de un acuerdo bilateral si es necesario”, explicó.