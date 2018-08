Acciones de Tesla caen después de que Elon Musk llora en entrevista

Tesla Inc sufrió una caída en sus acciones de un 9% este viernes, después de que su presidente ejecutivo Elon Musk, lloró en una entrevista para New York Times.

Tesla fue víctima de la peor caída diaria en dos años ya que Wall Street cuestiona la capacidad de Musk para dirigir la empresa, luego de que reconociera en entrevista que se encuentra bajo un estrés emocional muy fuerte y se preparaba para una 'tortura extrema' por vendedores.

"Este ha sido el año más difícil y doloroso de mi carrera" , confesó Musk al New York Times, mientras tomaba pausas, aparentemente sobrecogido por la emoción.

La entrevista que duró alrededor de una hora y, según diversos medios, se emocionó más de una vez, se realiza una semana después de que Elon Musk anunció a través de su cuenta de Twitter que privatizaría Tesla y la sacaría de la bolsa.

Este inesperado tuit, que fue creado mientras manejaba al aeropuerto, elevó las acciones de Tesla en la bolsa, pero fue duramente criticado por los inversionistas como 'fraudulento y engañoso'.

Elon Musk admitió que el tuit fue un intento de ser transparente, pero reconoció que atraviesa dificultades personales al manejar la empresa, ya que trabaja hasta 120 horas de la semana y no se ha tomado más de una semana libre desde 2001.

"Hubo momentos en que no me iba de la fábrica por tres o cuatro días (...) días en los que no salía".