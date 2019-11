Acaba con tus deudas, aquí una Guía Rápida para terminar con ellas

Terminar con tus deudas parecería algo si no imposible de hacer, si muy complicado así que te diremos con esta guía rápida cómo puedes en realidad salir de todas tus deudas paso a paso sin afectar tu lastimada economía y para eso la Condusef nos da estos tips para que el proceso sea más efectivo.

1.- Elabora una lista: Deberás ser consciente y sincero contigo mismo y anotar todas y cada una de lo que debes y urge pagar.

2.- Ordena tus deudas: En este paso tienes que hacer una lista ordenada de la mayor deuda hasta la menor, según monto y tasa de interés.

3.- Elaborar presupuesto: Aquí tendrás que realizar un presupuesto para destinar una cantidad en gastos fijos y en otro pago de deudas cada que cobres tu salario, ya sea semanal, catorcenal o quincenal.

4.- Enfócate: Para este punto deberás concentrarte en el pago de tu deuda mayor, es decir, que vas ha realizar un esfuerzo por dar más del mínimo que te piden, en tanto en las demás deudas solo paga el mínimo.

5.- Controlate: Por obvias razones y por tu bien, NO ADQUIERAS NUEVAS DEUDAS, guarda, es más si puedes esconde tus tarjetas de crédito y no las uses hasta que logres saldar tus deudas actuales, lo mejor es tener autocontrol.

6.- Actúa Rápido: Si te das cuenta que tus deudas han rebasado tu capacidad de pago, consolida tu deuda, algunos bancos ofrecen traspasar todos tus compromisos financieros a una sola cuenta. Revisa las condiciones y el Costo Anual Total (CAT), estar sin duda será tu mejor opción para salir de todas tus deudas.

7.- Reestructura: Puedes incluso considerar reestructurar tu deuda, la institución acreedora puede disminuirte el monto de la deuda e incluso eliminar los intereses generados por esta, sin embargo con esta opción podrías dejar mal historial crediticio.

Suerte tu puedes lograr salir de todas aquellas deudas que te agobian.