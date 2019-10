¡AT&T FUERA DE MÉXICO! Debe más de 190 MMD por una mala administración

¡AT&T FUERA DE MÉXICO! Por una mala administración debe más de 190 millones

La compañía telefónica AT&T se encuentra en graves problemas, pues al parecer tendrá que vender sus operaciones inalámbricas móviles y su negocio de SKY que actualmente ofrece en México e incluso se teme que deba salir del país.

Estas drásticas decisiones podrían darle liquidez a la compañía estadounidense que tiene una deuda de más de 190 mil millones de dólares. Y al respecto, el fondo de inversión Elliott Management, quien actualmente tiene el 1.1 por ciento de las acciones de AT&T ha hablado al respecto de esta situación.

¡AT&T FUERA DE MÉXICO! Por una mala administración debe más de 190 millones

Elliot Management le ha recomendado a la empresa tener en cuenta estas opciones, debido a que las operaciones inalámbricas de AT&T en México siguen sin ser rentables y están por debajo de las expectativas esperadas.

Expertos de telecomunicaciones han considerado que parte de los problemas que puede tener AT&T en nuestro país se debe a una mala administración, así como una insuficiente oferta comercial y sobretodo la falta de rigor en la aplicación de medidas de preponderancia a América Móvil.

Te puede interesar: Pemex está en quiebra, se convierte en la empresa más endeudada ¡DEL MUNDO!

¡AT&T FUERA DE MÉXICO! Por una mala administración debe más de 190 millones

AT&T en México aún no ha logrado consolidar un buen modelo de negocio que pueda impulsar a la empresa en territorio nacional a pesar del amplio despliegue de cobertura como inversiones que la compañía ha realizado para mejorar su oferta comercial..

“Sin duda el que haya tenido tres directores en cinco años no es un buen síntoma, no ha tenido estabilidad en el diseño del modelo de negocio. Es una empresa que no ha podido consolidar una estrategia a mediano plazo por el cambio y la inestabilidad de sus directores”, explicó Jorge Fernando Negrete, experto en telecomunicaciones.

Ya me empiezo a creer que AT&T está en quiebra, no tengo red — I’m your PUPPET ������ (@_burrs) October 12, 2019

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos

AT&T llegó a México en el 2014 adquiriendo desde el principio a las ahora inexistentes Iusacell y Unefon por 2 mil 500 millones de dólares, además de obtener todos los suscriptores que tenían ambas compañías.

Han pasado 5 años de su llegada a nuestro país y AT&T solo ha logrado aumentar 18 millones de suscriptores, esto durante el segundo trimestre de 2019, sin embargo esta cifra es muy menor a los 75 millones 994 mil suscriptores que registró América Móvil durante el mismo lapso.