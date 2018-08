AMLO recomendará a estados no aumentar impuestos

El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador declaró que en su administración los contribuyentes deberán pagar sus impuestos asegurando que nadie robará el dinero del erario, además dijo que recomendará a los gobiernos de las entidades no aumentar las contribuciones de agua y predial.

Durante una conferencia de prensa, el virtual presidente electo rechazó que haya condonación de impuestos.

López Obrador manifestó que confía en que todos pondrán de su parte para entrar a una nueva etapa en donde existirá un verdadero Estado de Derecho.

Recordó su promesa de campaña de no incrementar los impuestos en términos reales ni creación de nuevos, además reiteró que el precio de las gasolinas no aumentarán.

Acerca de los impuestos de agua y predial, que corresponde a los gobiernos estatales o municipales, manifestó que recomendará que no apliquen incrementos.

"Yo sí voy a recomendarle a los gobiernos estatales, de manera respetuosa, a los gobiernos municipales que no aumenten los impuestos en términos reales, que no está la economía de los mexicanos para contar más impuestos, que no se vaya a cometer el error garrafal, sobretodo que no se vaya a llevar a cabo el agravio que significó el gasolinazo, nunca más un golpe a la economía popular como lo que significó el gasolinazo".