AMLO no revisará acuerdo comercial entre México y EU

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, declaró este viernes sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y fue insistente en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se mantenga trilateral.

Además se negó a revisar lo que el actual gobierno mexicano ya acordó con Estados Unidos de manera bilateral ya que la negociación aún no está cerrada.

“De todas maneras ya nosotros acordamos con el gobierno de Estados Unidos que no vamos a revisar lo acordado, porque no queremos poner en riesgo el futuro económico, la estabilidad financiera de nuestro país, nosotros queremos que haya inversiones en México, para que haya empleo y que haya estabilidad económica y financiera, por eso no se va a reabrir la negociación con Estados Unidos, nosotros damos por concluido este asunto y estamos esperando nada más el entendimiento entre Estados Unidos y Canadá”, explicó.