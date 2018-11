AMLO informa los avances del Presupuesto 2019

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que está casi listo el Presupuesto 2019, en el que ha trabajado para ajustar gastos de operación, subsidios y gasto de inversión, para cumplir con todos los compromisos hechos en campaña.

“Vamos a cumplir los compromisos que hicimos en la campaña, estoy seguro de que nos va a alcanzar el ingreso, para financiar el presupuesto, el gasto del año próximo”, y añadió que “Vamos a mantener equilibrios macroeconómicos; no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública; no va a haber déficit; no vamos a endeudar el país; no va a crecer la deuda en términos reales: no vamos a aumentar impuestos en términos reales; no se van a crear impuestos nuevos; no van a haber gasolinazos. Sólo se va a agregar el componente de inflación, pero no va aumentar en términos reales el precio de la luz, del gas, del diésel. ¿Cómo le vamos a hacer para que nos alcance el presupuesto? Vamos a eliminar por completo la corrupción”, expuso.

A través de un mensaje en sus redes sociales, declaró que este fin de semana estará listo el paquete económico 2019 en lo general para que los técnicos lo definan en lo particular. A un mes de tomar posesión de la Presidencia de la República, se siente satisfecho porque alcanzará el ingreso, aseguró que tiene todo lo que se necesita y el cálculo de cuánto se tendrá de ingresos.

“Esto me lo presentaron los próximos funcionarios de Hacienda de nuestro gobierno: Carlos Urzúa, Arturo Herrera y Gerardo Esquivel. Por ejemplo, ya tenemos un cálculo de cuánto vamos a tener de ingresos, y ya sabemos cuántos son los gastos fijos que no puede uno tocar”

Gastos que no se pueden tocar

Indicó que existen rubros que no se pueden mover, entre ellos destaca el pago de intereses de deuda que será de 725 mil millones de pesos (mdp) en 2019, para la deuda superior a los 10 billones de pesos; también se contemplan 703 mil mdp de participaciones federales a estados y municipios.

En el caso del Ramo General 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) se destinarán 36 mil millones de pesos.

En el rubro de servicios personales, que tampoco se puede tocar, señaló que se reducirá el sueldo a los de arriba para aumentárselo a los de abajo, en tanto que en pensiones y jubilaciones se proyectaron 928 mil mdp.

“Casi 1 billón de pesos para pensiones y jubilaciones, aquí vamos a poner a un experto que nos cuide mucho la pensiones, las jubilaciones, que no se deteriore, que tengan los pensionados la garantía de que van a estar recibiendo su ingreso que por ley, por justicia les corresponde”, abundó.

De acuerdo con López Obrador, lo que ingrese en la hacienda pública será para financiar el presupuesto del gasto del año próximo y se mantendrán equilibrios macroeconómicos porque no gastarán más de lo que ingrese, no habrá déficit y la deuda no crecerá en términos reales, ni se crearán o incrementarán impuestos en términos reales.

Austeridad

Explicó que se tendrá que erradicar por completo la corrupción para que alcance el presupuesto. Se tendrán ahorros con el plan de austeridad republicana y la reducción de salarios de altos funcionarios, y reiteró que no habrá privilegios ni pensiones para expresidentes o gastos médicos privados, por lo que se tendrán más recursos.

“Nos vamos a ahorrar el 50, el 75% de los recursos destinados a la construcción de obra, a la compra de materiales, de equipos, en la compra de medicamentos”.

Asimismo, menciono que sólo se tendrán tres asesores por secretaría, no habrá oficinas de gobierno en extranjero y se tendrá presupuesto para aumentar la pensión de adultos mayores, que alcanzará 120 mil mdp, se invertirá en apoyos para un millón de personas con alguna discapacidad, becas para estudiantes de nivel básico, bachillerato y licenciatura.

“Vamos a ahorrar ahí por la corrupción y vamos a liberar fondos. Además vamos a liberar también por la ley de austeridad republicana, vamos a vender todos los aviones, yo no me voy a subir al avión presidencial, firmo el compromiso, y ya no van a haber pensiones para los Ex presidentes, ya eso se elimina, no van a haber gastos médicos mayores para altos funcionarios públicos, no va a haber seguro especial, sólo tres asesores por secretarias, no van a haber oficinas del gobierno en el extranjero, nada más las embajadas, los consulados, es un plan de austeridad”.

Obras

López Obrador se comprometió a concluir obras inconclusas, desde hospitales, carreteras, hasta el tren México-Toluca, así como pavimentación de caminos.

Dijo que se crearán 100 universidades públicas en el país, se apoyará a los campesinos con precios de garantía, entrega de fertilizantes en zonas apartadas, así como el otorgamiento de créditos ganaderos a la palabra.

Anunció inversión en el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, mejorar la vía del tren e iniciarán proyectos de rehabilitación de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, y afirmó que la construcción del Tren Maya unirá esa región del sur del país.

El futuro presidente declaró que se reactivará la industria petrolera, se rehabilitarán las refinerías, se construirá una nueva en Dos Bocas Paraíso, Tabasco.

“Se va a construir la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, nada más para esta refinería en tres años estamos estimando una inversión de 160,000 millones de pesos, vamos a empezar (en 2019) con 50,000 millones de pesos el año próximo”, comentó.

Por otro lado, manifestó que se producirá energía eléctrica, porque actualmente se compra 50% a empresas privadas a precios elevados, por ello son más baratos la gasolina y el gas en Estados Unidos.