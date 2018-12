AMLO dará “autógrafo” si cumplen con obligaciones fiscales.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconocerá a los contribuyentes que honestos cumplan con el pago de las obligaciones fiscales.

“Si los ciudadanos que se inscriban son buenos, van a recibir un reconocimiento del Presidente de la República por estar cumpliendo con su responsabilidad fiscal”, señaló el mismo Andrés Manuel.

El reconocimiento que será un certificado firmado por el mismo Presidente, avalando el cumplimiento de su actividad fiscal.

Si quieres recibir la firma de AMLO tendrás que ser un prestador de servicios como lo es un dueño de una tienda, agencias de viajes, un hotel, restaurante o cualquier giro comercial establecido.

También debe inscribirse al Padrón Único de Fomento a la Confianza, que estará a cargo de la Secretaría de Economía.

Al momento de inscribirse se deberá comprobar el cumplimiento de todas la obligaciones fiscales.

En caso de no cumplir con las obligaciones fiscales se someterá a una constante verificación por un año.

Por último serás sometido a un sorteo en el que estarán todos los participantes de los cuales el 1% resultará ganador.

En caso de ser seleccionado la Secretaría de Economía verificará que hayas cumplido con todo lo que manifestaste.

Sin embargo si ingresaste al Padrón Único de Fomento a la Confianza y no proporcionaste cierta información al Gobierno de México no podrás entrar al sorteo y serás sujeto a una constante inspección periódica por un año hasta que no valides tu inscripción.

La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, es una reforma que presentó el pasado 13 de noviembre el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República y que tiene como fin fomentar la cultura de la legalidad, generar un entorno de confianza basado en el cumplimiento voluntario de obligaciones regulatorias y fiscales.