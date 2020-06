5 pasos para superar una crisis económica en esta contingencia

La pandemia del coronavirus ha afectado por completo a todos los negocios, empresas y empleados no solo de México sino de todo el mundo, por lo que se ha visto una crisis que rebasa la taza en todo el país, sin embargo esto llevará alguno días más, es importante seguir y poner atención a los siguientes pasos que se te darán para superar esta crisis económica.

Superar una crisis económica en 5 pasos:

1. Planea con tu familia

Busca reducir los gastos en tu hogar. Desde el pago de luz, un nuevo plan de acceso a internet, cable o telefonía, con el fin de que todos los miembros del hogar se ajusten a los cambios y participen en los nuevos requerimientos del hogar. Elimina todo aquello que no sea indispensable y que esté significando un gasto para ti y tu familia.

2. Ahorra

Algunas actividades de tu día a día podrán verse afectadas como las tardes de cine, salidas con amigos, etc. ordena tus prioridades y no gastes en cosas innecesarias, ya habrá tiempo para retomar el ritmo de vida que te gusta tener. Ya sabes que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita.

3. Sé propositivo ante todo

No llegues todos los días a casa quejándote de la situación económica. Si bien no es la mejor, tener una actitud negativa será de poca ayuda y terminarás contagiando a todos los miembros de tu hogar. Lo mejor es ser propositivo; si ya no puedes pagar la mensualidad del gimnasio, realiza tus actividades físicas en el parque más cercano.

Las comidas fuera de casa no tienen que ser las más costosas, busca nuevas alternativas para este momento.

4. Busca nuevas fuentes de ingreso

Si realmente estás cayendo en cuenta que la situación no te permitirá tener el ritmo y nivel de vida que deseas, puedes poner en marcha otras actividades para tener más fuentes de ingreso. Desde vender artículos que ya no usas hasta en tus ratos libres o fines de semana, tener un trabajo alterno que te ayude con tus gastos.

5. Consiéntete

Aún en estos momentos, darte algunos gustos para que tú mismo no caigas en desánimo. Por ejemplo, si eres adicto a los pasteles, consulta recetas en internet, compra los ingredientes y diviértete cocinando en casa al lado de tu familia. Estos momentos se convierten en una inyección de energía cuando las cosas en el ambiente económico no marchan bien.

Seguir estos pasos son la primera etapa para recuperar el control de tu finanzas. No es fácil enfrentar una crisis, es el momento de sacar tu lado creativo y buscar maneras para salir adelante. Ten en mente el dicho que dice, después del huracán, viene la calma.