43 millones de mexicanos viven engañados al creer ser de clase media: NYTimes

Según explica la columna del NYTimes, parece que existe un malentendido en los mexicanos con relación a su nivel de ingresos y la posición económica que eso implica, ya que aunado a eso, la clase media tampoco debería trabajar más de 48 horas a la semana.

Se cree que en México tan solo 15 millones de ciudadanos conforman la clase media y es que la confusión proviene de que el Gobierno federal indica que la pobreza es superada con ganar más de tres mil 200 pesos al mes, lo cual no es un dato preciso.

Con la crisis en ciernes causada por el COVID-19 y la cuarentena, muchos mexicanos dejaron de percibir ingresos, tema con el que partió una columna en el New York Times (NYTimes) en español, en la que se hace mención de que el 61 % de la población de México cree ser parte de la clase media, pero con dificultades, sólo el 12 % de la población podría categorizarse en esta posición económica.

61% de los mexicanos creen pertenecer a la clase media

Solo el 12 % de mexicanos es clase media

Por lo tanto, 43 millones de personas en México no son parte de la clase media, y aquí es donde la columna del NYTimes indica que la línea de pobreza que se usa en el país es baja, y no es suficiente no ser parte de la pobreza extrema para automáticamente pasar al siguiente nivel.

Según lo expresado, la población que pertenece a la clase media debe tener la capacidad para costearse salud, educación, seguridad social, drenaje, y un largo etcétera, necesidades que ascienden a un sueldo mensual de al menos 16 mil pesos.

También explica la importancia de que tanto el Gobierno como la población general del país, entienda que hay muchos niveles de vulnerabilidad económica y financiera lo que sería de gran ayuda para que los mismos ciudadanos pudieran ser más conscientes de cómo actuar en el futuro.