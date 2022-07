Delegaciones de Profeco en México

¿Alguna vez te has preguntado dónde se encuentran las oficinas de la Profeco? Probablemente no conoces la de tu estado o te acabas de mudar y necesitas acudir a una de las delegaciones, si es así, no te preocupes porque en La Verdad Noticias te traemos una lista de todas las delegaciones de la Profeco en México.

AV. COBA No. 9 Y 11 ALTOS, SUPERMANZANA 22. COL. CENTRO C.P. 77500, CANCÚN, QUINTANA ROO

CALLE 49 No. 479-A ENTRE CALLES 54 Y 56 COL. CENTRO C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN

AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N. PALACIO FEDERAL PRIMER PISO. COL. CENTRO, C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE.

CARMEN CADENA DE BUENDIA No. 133 COL. NUEVA VILLAHERMOSA, C.P. 86070, VILLAHERMOSA, TABASCO.

BOULEVARD SERRA ROJAS No. 1090, EDIFICIO ANEXO A LA TORRE CHIAPAS, NIVEL 1, SECCIÓN "A", COL. PASO LIMÓN, C.P. 29045, TUIXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

HEROICO COLEGIO MILITAR No. 1109 PLANTA ALTA. COL. REFORMA, C.P. 68050, OAXACA, OAXACA.

AV. SALVADOR DÍAZ MIRON No. 2880, ESQ. SALUBRIDAD, COL. FRACCIONAMIENTO MODERNO, C.P. 91918, VERACRUZ, VERACRUZ.

CALLE 19 SUR No. 506 DESPACHO 103. COL LA PAZ, C.P. 72160, PUEBLA, PUEBLA.

AV. MORELOS No. 277, FRENTE AL TEATRO MORELOS, COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS.

DR. CARMONA Y VALLE No. 11, 4° Y 5° PISO, COL. DOCTORES, C.P. 06720, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

CALLE AÑO DE JUÁREZ #238 COL. GRANJAS SAN ANTONIO, C.P. 09070, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.

TOLTECAS No. 23, ESQ. CALLE 10, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, C.P. 01180, ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.

CALLE SANTOS DEGOLLADO No. 103, COL.CENTRO, C.P. 50000, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO

CALLE CUCARACHA No. 293, ESQ. GUSTAVO BAZ. COL. BENITO JUÁREZ, C.P. 57000, NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

MARIO COLIN No. 56, COL. CENTRO, C.P. 54000, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.

AV. CUAUHTEMOC No. 700, ESQ. PASAJE A LA IGLESIA LA VILLITA, COL. REVOLUCIÓN, C.P. 42060, PACHUCA, HIDALGO.

AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 2322, COL. FRACCIONAMIENTO CLUB DEPORTIVO, C.P. 39690, ACAPULCO, GUERRERO.

BLVD. RAFAEL GARCÍA DE LEÓN No. 1908, COL. 5 DE DICIEMBRE, C.P. 58280, MORELIA, MICHOACÁN.

CIRCUITO MOISES SOLANA No. 82, COL. PRADOS DEL MIRADOR, C.P. 76070, QUERÉTARO, QUERÉTARO.

PLAZA GALERÍAS BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES #1315 ORIENTE, COL. SAN JOSÉ DEL CONSUELO, C.P. 37200, LEÓN, GUANAJAUTO.

FRANCISCO HERNÁNDEZ No. 678, ESQ. VICTORINO DE LA FUENTE, COL. MODERNA, C.P. 36690, IRAPUATO, GUANAJUATO

MORELOS No. 1830, COL. AMERICANA, C.P. 44150, GUADALAJARA, JALISCO.

OLEODUCTO # 3123 COL. ÁLAMO INDUSTRIAL, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, C.P. 45593, TLAQUEPAQUE, COLIMA.

CALLE JUAN DE MONTORO No. 103, COL. CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.

AVENIDA DE LOS COCOTEROS No 55, INTERIOR 2450, NUEVO VALLARTA, C.P. 63735, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

LIBRADO RIVERA No. 215 Y 225, COL. DEL VALLE, C.P. 78200, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ.

TELÉGRAFOS No. 14, COL. LOMAS DEL CONSUELO, C.P. 98614, GUADALUPE, ZACATECAS

ZARAGOZA No. 110 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DURANGO

AV. HIDALGO No. 5004, PRIMER PISO LOCAL 1 Y 3, COL. SIERRA MORENA, C.P. 89210, TAMPICO, TAMAULIPAS.

BLVD. MORELOS No. 475 ALTOS, ESQ. REP. DE ARGENTINA, COL. ANZALDUAS, C.P. 88630, REYNOSA, TAMAULIPAS.

AV. PROFESOR MOISES SAENZ No. 602, COL. MITRAS CENTRO, C.P. 64460, MONTERREY, NUEVO LEÓN.

BLVD. INDEPENDENCIA No. 531 OTE., COL. LOS ANGELES, C.P. 27140, TORREÓN, COAHUILA.

BLVD. ROTARISMO No. 1854- 1 Y 2, ESQ. ENRIQUE FÉLIX CASTRO, COL. DESARROLLO URBANO 3 RÍOS, C.P. 80020, CULIACÁN, SINALOA.

CALLE IGNACIO RAMÍREZ No. 2007, ESQ. CALLE 22, COL. PACÍFICO, C.P. 31030, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

BENJAMÍN FRANKLIN No. 3220, CENTRO COM. PLAZA LAS AMÉRICAS LOC. 7-A, COL. MARGARITAS, C.P. 32315, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

PLUTARCO ELÍAS CALLES S/N, ESQ. Av. PINO SUÁREZ, EDIFICIO DE OFICINAS FEDERALES, COL. CENTRO, C.P. 83000, HERMOSILLO, SONORA.

GUADALUPE VICTORIA No. 9440, COL. ZONA DEL RÍO, C.P. 22320, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

JALISCO ESQ. FRANCISCO I. MADERO, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23060, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.

Si también te gustaría consultar los números telefónicos y los correos electrónicos, acude a la siguiente liga oficial de la Profeco.

¿Qué es la Profeco y cuáles son sus funciones?

La Profeco es la Procuraduría Federal del Consumidor y su principal función es la de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

¿Cómo puedo hacer una queja en Profeco?

Para realizar una queja ante la Profeco, debes asistir a tu delegación más cercana y llevar llenado tu formato de queja además de tu identificación oficial y toda la documentación que respalde el por qué de la misma.

¿Quién es el titular de la Profeco?

Al día de hoy y desde el 1° de agosto de 2021, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es el abogado y político mexicano Francisco Ricardo Sheffield Padilla.

