Con el objetivo de reforzar sus servicios el Chat de Condusef en línea se encuentra a disposición de las personas usuarias de productos y servicios financieros para recibir asesoría o programar alguna cita.

Cabe mencionar que el Chat de Condusef se activa desde el momento que el usuario entra al portal que la dependencia puso en operación para recepcionar las quejas de manera electrónica.

Los usuarios podrán levantar quejas ante Condusef en contra de 39 instituciones bancarias, de los productos Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito y Cuenta de Nómina, relacionadas con las siguientes causas:Consumos o Cargos no reconocidos, solicitud de cancelación de producto no atendida, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida, depósito no reflejado en la cuenta.

Citas de Condusef en línea

A través del portal se puede agendar una Cita en Condusef

En caso de se requiera agendar una cita de manera presencial, la Condusef solo da atención en los siguientes casos: Para reclamar sobre un posible robo de identidad, en caso entregar algún documento o información que complemente la denuncia previamente realizada o personas adultas mayores o con capacidades diferentes que no tengan la posibilidad de realizar un trámite de manera remota.

En la página web: www.condusef.gob.mx, se puede generar la cita por medio del Chat en línea, o si bien en la pestaña “Agenda tu cita”, se te pondrá indicar las Unidades más cercanas a tu domicilio y los horarios de atención.

¿Cómo levantar una queja en Condusef en línea?

Para levantar una queja el usuario deberá proporcionar la información y datos del asunto, deberá adjuntar los documentos digitalizados

Para hacer uso del portal, los usuarios deberán seguir los siguientes pasos: Una vez ingresando al portal a través de www.gob.mx/condusef el usuario deberá elegir el banco para presentar su queja ante Condusef, así como el motivo de reclamación.

El usuario deberá proporcionar la información y datos del asunto, deberá adjuntar los documentos digitalizados, además de proporcionar detalles como monto, fechas, hechos, etc., Con esta información, el portal irá construyendo el escrito de reclamación que se enviará a la Institución Financiera.

El usuario deberá registrar sus datos personales como nombre, domicilio, CURP y correo electrónico.

Por último, el usuario deberá validar la información y enviarla a la Condusef.

En respuesta, Condusef enviará por correo electrónico el número de folio y el escrito de reclamación.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, a través del portal, el usuario podrá dar seguimiento a su asunto.

¿Cómo comunicarme con la Condusef?

Se pueden presentar diversas quejas en Condusef como usuario de servicios financieros

Para ponerse en contacto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se puede hacer por medio de una llamada telefónica al Centro de Contacto y Atención por medios remotos, marcando al teléfono: 55 53 400 999; o por medio de un correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx.

Asimismo, podrán presentar una queja en contra de cualquier institución financiera por cualquier producto y causa a través de nuestro portal disponible a cualquier hora y día en: https://phpapps.condusef.gob.mx/margo.0.1/index.php, o solicitar el nuevo servicio de Conciliación Telefónica (COT), en el caso de reclamaciones en espera de reprogramación de la audiencia.

Ahora conoces cómo funciona el Chat de Condusef en línea y qué tipo de servicios te ofrece en caso de ser víctima de algún abuso como usuario de servicios financieros.

