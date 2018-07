CONDUSEF alerta sobre fraudes de la empresa “Fortis Im Trade”

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dio a conocer que se ha recibido una “Notificación Morada” de la INTERPOL, sobre actos fraudulentos de una empresa que se hace llamar “FORTIS IM TRADE”, la cual opera por internet como una proveedora de servicios en el mercado de intercambio de divisas (FOREX), las 24 horas del día, cinco días a la semana.

De acuerdo con la notificación, cuando una persona decide invertir en FORTIS IM TRADE, a “manera de gancho” se le abre una cuenta para que realice inicialmente prácticas de inversión mientras se familiariza con el sistema, posteriormente la inversión se hace con dinero real. Como parte del engaño y para ganar la confianza del inversionista, los estafadores a través de FORTIS IM TRADE entregan “cartas de garantía” de sus operaciones, las cuales evidentemente son apócrifas.

Cuando el cliente se percata de que está siendo estafado y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían una notificación por e-mail donde le informan que sus recursos están congelados, bajo el argumento de que se sospecha que están blanqueando capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y se desista de solicitar sus recursos, para ello invocan el artículo 352 de la “Patriot Act” (ley antiterrorismo estadounidense), lo que siembra temor en los usuarios.

Posteriormente, cuando por fin contactan a los representantes de FORTIS IM TRADE, los usuarios son informados de que sus recursos han sido trasladados a otra sociedad encargada de manejar las “cuentas congeladas” denominada WINDSOR CAPITAL MANAGEMENT, la cual también es una compañía fraudulenta.

De acuerdo con una revisión realizada por la CONDUSEF al sitio web www.fortisimtrade.com se pudo detectar que a pesar de que indica que sus oficinas se encuentran en Nueva York, no incluye ningún tipo de referencia de algún organismo o institución que lo respalde.

Ante ello, la CONDUSEF hace un atento llamado a los usuarios a no dejarse engañar por este tipo de empresas que su único objetivo es obtener un beneficio económico indebido.

Asimismo, destacó que la Comisión Nacional, no puede tomar quejas en contra de entidades NO financieras tipo FOREX, que operan en el mercado internacional de divisas.

Hay que señalar que las transacciones entre los inversionistas y las empresas de corretaje, no están reguladas por ninguna autoridad mexicana. En todo caso, el inversionista debe apegarse a la jurisdicción del país donde se haya hecho la transacción.

De esta manera, la CONDUSEF, recomienda a los usuarios que quieran realizar este tipo de operaciones de alto riesgo, denominadas como FOREX, lo siguiente:

*Toma en cuenta que los promotores o brokers de estas inversiones no tienen autorización ni de la SHCP ni de la CNBV.

*Las operaciones en el mercado Forex se realizan fuera de territorio mexicano, por lo que en caso de presentarse algún problema con tus operaciones de compra-venta de divisas, la CONDUSEF no podrá defenderte.

*Recuerda que entre mayor sea el rendimiento que ofrezcan por tu inversión, mayor es el riesgo de perder, por ello ten cuidado con las operaciones que otorguen rendimientos extraordinarios.

*No confíes tus recursos a empresas que no estén debidamente autorizadas, recuerda que no puedes presentar tu reclamación ante CONDUSEF en caso de alguna inconformidad.

*No te dejes llevar por la publicidad ostentosa que utilizan algunas empresas: investiga quiénes son. Si encuentras algo que esté al margen de la ley, ¡denúncialo!

Para cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse a la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80 80 o bien, visita nuestra página de internet www.gob.mx/condusef, también nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX y Facebook: condusefoficial.