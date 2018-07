AMLO perdonará deudas a morosos de la CFE; “Habrá borrón y cuenta nueva”

Manuel Bartlett, quien será el nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó que Andrés Manuel López Obrador podría perdonar deudas a morosos, por lo que declara un ‘borrón y cuenta nueva’ para quienes no han pagado los recibos de luz.

En entrevista, el próximo titular de la CFE explica que las tarifas han crecido más allá de los ingresos de los mexicanos; también afirmó que el gobierno debe hacer un esfuerzo por dar tarifas que la gente pueda pagar.

Debido a lo anterior, el próximo titular de la CFE manifestó que prevén implementar tarifas diferenciadas.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia a que se condonarán deuda a los "morosos en resistencia civil" de la CFE, quienes adeudan 43 mil 320 millones de pesos, según datos del INAI.

El tabasqueño comentó que los ciudadanos en "resistencia civil" por "cobros excesivos, no pagarán ni un solo peso". "Habrá borrón y cuenta nueva", lanzó de gira por Palenque, Chiapas, en referencia a un compromiso que hizo en campaña.

La ‘resistencia civil’ de los deudores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio inicio en el año 1995 en estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México.

AMLO advirtió, por otra parte, que "para el consumidor, el ´borrón y cuenta nueva´ es a partir del día 1 de julio, para que no vayan a decir que ahora no pago porque en enero se condona. No, ´el borrón´ es del 1 de julio para atrás".

Manuel Bartlett destacó que recibió de Andrés Manuel López Obrador el mandato de rescatar a la CFE, pues es una empresa "moribunda".

Agregó que su principal misión es hacer que la empresa recupere su función, que es la de generar energía y no la de comprarla.