¿Qué hacer si vas en automóvil y te encuentras un animal en la autopista?

La prevención es una de las claves para evitar atropellar a un animal en carretera. Foto: www.lasexta.com

Si alguna vez te has encontrado con un animal mientras vas en tu automóvil por la autopista seguro que no solo te asustaste, sino que, además, dependiendo la situación, te llegaste a sentir perdido al no saber cómo deberías reaccionar ante dichas eventualidades y aquí te damos la repuesta gracias a que el piloto profesional Francisco Valenzuela brindó sus recomendaciones sobre el tema, así que ¡no te las pierdas!

¿Cómo reaccionar ante un animal en la autopista?

Francisco Valenzuela, aseguró que prevenir es lo mejor, así que antes de comenzar tu viaje en autopista, debes estudiar cómo es la carretera, para así tener idea de lo que podrías encontrarte, que mejor si además investigas sobre la fauna de la zona, eso realmente evitará que te sorprenda algún curioso animal.

Solo si se va solo en la autopista se puede reducir de inmediato la velocidad del automóvil, para evitar atropellar animales que crucen repentinamente. Foto: www.paiscircular.cl

Además, es crucial que siempre uses tu espejo para ver la parte de la autopista detrás de ti, pues el piloto profesional comentó que, debes tener muy claro que automóviles van detrás de ti, sobre todo si son camiones los que te siguen y que podrían ser un factor de choque si frenas demasiado rápido, lo que causaría un terrible accidente.

Otra de las recomendaciones del experto de los autos, es que siempre identifiques al tipo de animal que te encuentres, él compartió que, de forma personal, divide en tres categorías a estas criaturas, para así saber cómo se debe reaccionar en cada especial encuentro, y son las siguientes:

Animales pequeños: si la criatura que te encuentras se trata de un gato o perro, se debe considerar que al asustarse con el automóvil estos pueden retroceder por su trayectoria, lo que aumenta el riesgo de impacto, así que el experto recomienda no usar el claxon, ya que eso causará una reacción inmediata que lo hará corres hacia atrás.

Animales grandes: si a tu paso te has encontrado con vacas y caballos, el piloto profesional sugiere usar el claxon, ya que la probabilidad de que estos animales cambien su curso rápidamente es menor, y pide tener cuidado de no chocar con estos, ya que por su tamaño y peso pueden generar un impacto muy peligroso.

Aves: en las autopistas puedes encontrarte con aves como los buitres, dado que algunos animales atropellados podrían encontrarse en dicho paso, así que posiblemente se encuentren alimentándose con ellos, y ya que su vuelo es lento, es preferible que disminuyas la velocidad, ya que de lo contrario podrían estrellarse en el parabrisas de tu automóvil, así que ¡mucho cuidado!

El conocimiento de la fauna del lugar de la autopista y de esta misma, será el mejor factor de prevención para evitar atropellar animales. Foto: noticias.coches.com

Respecto a si hay o no una respuesta correcta ante el encuentro de animales en la autopista, indicó que no, pues todo depende de las condiciones en que se da la situación, ya que dependerá de si hay automóviles detrás, si se va solo, si la autopista es de varios carriles o tiene doble sentido.

¿Maniobra ‘esquiva del alcé es segura en autopista?

Francisco Valenzuela, aseguró que esta maniobra evasiva debe realizarse sólo si se sabe ejecutar correctamente, ya que de lo contrario solo podría provocar un accidente más letal.

La maniobra también conocida como 'prueba del alce' consiste en cambiar repentinamente la dirección de automóvil, y se debe hacer solo si se va a 50 a 70 k/h, ya que si se rebasa dicha velocidad el vehículo podría voltearse, además el experto comentó que es necesario que las manos en el volante se encuentren en la posición adecuada, la cual indicó que es a las 9 y las 3 horas, así que, si la quieres poner en práctica y no eres un profesional, es menos que te abstengas.

TE PUEDE INTERESAR:Especies que MÁS sufren maltrato animal

�������������� Te decimos cuales son los nuevos animales salvajes en peligro de extinción. ��������https://t.co/DJWwSpDnOE — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) February 26, 2020

Por último, el piloto profesional, cómo que, en el mejor de los escenarios, lo ideal es no dar un frenón, sino disminuir la velocidad lo más posible que puedas y encender de inmediato tus intermitentes, esperando que todo salga bien.

utoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Con información de www.elnorte.com