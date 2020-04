Zoológicos tendrán programa para enfrentar la crisis alimentaria de la cuarentena. Foto: El Occidental.

Durante las últimas semanas, varios zoológicos han informado que, debido a la cuarentena provocada por el coronavirus, COVID-19, se han visto limitados de recursos para alimentar a los animales que hospedan; por lo que, además de ofrecer diversas promociones que, se harán válidas en cuanto todo vuelva a la normalidad, también, piden donativos; y ahora, el gobierno de México, también, está ideando programas para apoyarlos.

Zoológicos tendrán programa de apoyo

Los animales de los zoológicos están sufriendo, no solo por el cautiverio, sino porque, además, hay una crisis alimentaria, ya que, sus dueños no logran completar la compra de sus alimentos, ya que, debido a que se mantienen cerrados, no pueden recibir visitantes y por ende, se están quedando sin recursos.

Ante esta difícil situación, el gobierno de México, reacciona con un plan estratégico para apoyar a todos esos animales de los zoológicos que, de no ser alimentados, podrían morir, así que, ahora la Asociación de Zoológicos, Acuarios y Criaderos de México y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMANART) trabajarán juntas en una estrategia, para encontrar donativos que puedan asegurar el alimento de toda la fauna en cautiverio.

Jirafa comiendo. Foto: PetFan.

Por otro lado, la SEMANART, anunció por medio de la Dirección General de Vida Silvestre que, preocupados por los animales que podrían ser abandonados en esta cuarentena, ha creado un programa junto a varios zoológicos, para que, se encarguen de recibirlos en sus instalaciones.

Además, la dependencia de gobierno, advirtió a los dueños de animales salvajes nativos que no los libere en zonas urbanas o en hábitats naturales, particularmente si estos son exóticos, debido a que, el equilibrio ecológico podría romperse, e incluso, puede poner en peligro a la vida humana y a la fauna local.

Al respecto, la SEMANART sugiere que, en caso de que el animal salvaje ya pueda ser cuidado por su actual dueño, este, deberá entregarlo a la Dirección General de Vida Silvestre o a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependencias que, se encargaran de canalizarlos a sitios especiales, donde, sí los puedan cuidar, y cuando, estén listos, puedan ser reincorporados en un hábitat natural adecuado para su especie.

Familia de leones. Foto: zoosmedia.

Con información de La Razón.