Zoológico en California vacuna contra COVID-19 a 9 simios grandes

El San Diego Zoo Wildlife Alliance, un zoológico ubicado en San Diego, California (Estados Unidos), hizo historia al vacunar a los primeros animales en contra del COVID-19.

Se trató de 9 grandes simios: 4 orangutanes y cinco bonobos, también conocidos como chimpancés pigmeos, según los reportes obtenidos por La Verdad Noticias.

La decisión del San Diego Zoo Wildlife Alliance de vacunar a los 9 especies de grandes simios se debió a 8 contagios de COVID-19 entre gorilas debido a un cuidador asintomático, pese a que usó equipo de protección en sus labores.

Vacunas COVID-19 para animales son casi un hecho

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, se han reportado infecciones del virus en perros, gatos, y felinos grandes como tigres, leones y otras especies de animales, aunque simios grandes son particularmente susceptibles por su parecido a los humanos.

Los 8 contagios entre gorilas en el zoológico de California, “nos hizo darnos cuenta de que nuestros simios estaban en riesgo. Queríamos hacer todo lo posible para protegerlos de este virus porque no sabemos cómo los va a afectar”, explicó Nadine Lamberski, directora de Conservación y Salud de la Vida Silvestre.

Gorilas contagiados de COVID-19 en San Diego se han recuperado por completo

“Esta no es la norma. En mi carrera, no he tenido acceso a una vacuna experimental tan temprano en el proceso y no he tenido un deseo tan abrumador de querer usar una”.

De acuerdo a la revista, National Geographic, una orangután de nombre Karen fue de las primeras en recibir la vacuna, y ya había hecho historia en 1994 al ser la primer simio en recibir una cirugía a corazón abierto en el mundo.

