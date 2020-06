Zoológico de Culiacán da refugio a animales salvajes abandonados por el COVID-19

Venados y otros animales salvajes son recibidos en el Zoológico de Culiacán ante el abandono por el COVID-19. Foto: www.animalpolitico.com

La pandemia del COVID-19 dejó un gran impacto económico en todo el mundo y aunque la humanidad ha sido azotada por el desempleo y los salarios al 50%, no son los únicos que sufren, pues el reino animal también ha tenido que pagar también las duras consecuencias de la cuarentena.

Ante ello, los más afectados han sido los zoológicos que tienen cientos de animales salvajes en cautiverio y cuya alimentación depende completamente de sus ingresos que, debido a la cuarentena obligada dejaron de recibir; sin embargo, aún con ello el Zoo de Culiacán abre sus puertas a los más necesitados.

Zoo de Culiacán recibe animales abandonados por COVID-19

La crisis económica no ha sido suficiente razón para que el zoológico de Culiacán no ayude a los animales más necesitados, y que ahora son abandonados por sus dueños porque la pandemia del COVID-19 lo ha dejado desempleados o con un salario muy escaso para dar soporte a sus mascotas, un ejemplo claro ha sido el de Kira, una tigresa de Bengala que fue entregada al refugio de animales en abril de este 2020.

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), lanzó una campaña para evitar que personas con animales salvajes a su cargo fueran abandonadas durante la cuarentena del COVID-19, y al parecer ha funcionado, pues fue así como la dueña de Kira, se comunicó para pedir auxilio y entregar a la tigresa que pesa 130 kilo y tiene apenas 2 años y medio.

Kira, una tigresa fue entregada al Zoológico de Culiacán por falta de recursos para alimentarla ante el COVID-19. Foto: www.animalpolitico.com

Ante esta situación, el Zoológico de Culiacán actúo rápidamente, para trasladar a Kira tuvieron que sedarla, y la llevaron en una jaula en un gran camión hasta su nueva casa.

Al respecto, el presidente de la AZCARM, Ernesto Zazueta, indicó que el abandono de animales salvajes durante la cuarentena se da porque los recursos económicos y los lugares para tenerlos escasean durante la pandemia del COVID-19.

Además, Zazueta indicó que, junto a Kira se recibieron 48 venados, un manatí bebé, 14 guacamayas, una serpiente pitón.

También señaló que los venados fueron rescatados de un ingenio azucarero situado al sureste de Tabasco que cerró sus puertas en enero y abandonó a los animales completamente a su suerte, indicó que eran tan grave la situación de estos animales que 10 perdieron la vida al ser trasladados, tenían las patas demasiado delgadas y su piel estaba pegada a los huesos, narra el experto.

Ahora se alimentan de la pastura de un enorme terreno que comparten con avestruces, jirafas y antílopes.

Sin embargo, ahora los venados sobrevivientes gozan de plena libertad y se alimentan en un enorme terreno lleno de pastura junto a antílopes, avestruces y jirafas, ¡maravilloso rescate!

Finalmente, el director del Zoo de Culiacán, Diego García, indicó que la tigresa Kira fue llevada porque simplemente sus dueños ya no podían cuidarla, pero en el caso de los venados realmente fue una emergencia veterinaria, ya que no había nadie que los cuidara, habitaban en un espacio inadecuado para su especie y no tenían qué comer, un hecho realmente cruel.

