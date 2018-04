VIDEO: Cocodrilo devora-hombres aterroriza una aldea

El 28 de marzo se emitió un documental en Discovery Channel, en donde se informó que un pescador local de la isla de Mindanao, Filipinas, había fotografiado un cocodrilo de dimensiones impresionantes. Los habitantes han decidido salir a cazar al supuesto devorador de hombres que ha aterrorizado a toda la aldea.

Los aldeanos afirman que el terrible reptil mide casi nueve metros de largo, de ser confirmado este sería el cocodrilo más grande del que se tiene registro en el mundo. Se le acusa de haber devorado a varios ganados e incluso a un pescador.

A brave team of hunters looks for the crocodile that has been terrorising a nearby village. This croc is said to be over 29ft long and has a taste for humans.