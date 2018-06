Una hembra Tiburón nada para abrazar a un buzo.

Esta hembra tiburón desde hace siete años busca al buzo Rick Anderson, que además de emocionarse cada vez que lo ve, no lo deja en paz hasta recibir un abrazo,

Ella tiene nombre pero Rick la identifica por las marcas en su cuerpo, desde que era una bebé ella siempre reconoce y nada hacia él para que la acaricie.

Todo comenzó desde hace siete años, cuando esta hembra era un bebe de solo seis pulgadas de largo.

Al principio Rick se acercó con cuidado para no espantarla, después la acarició con delicadeza y de esta manera se acostumbró al buzo y este comenzó a acurrucarla entre sus manos y empezó a hablarle con dulzura a través de su regulador.

“todos los días desde que ella apareció hice esto, después en las temporadas siguientes ella me podía reconocer y nadaba hasta mí para que la acariciara. No tardó mucho en acostumbrarse, hasta el punto en el que ella aparecía nadando a mi lado mientras yo pasaba, y me daba golpecitos en las piernas hasta que extendiera mis brazos para abrazarla”, narró el buzo Rick.

Esta hembra tiburón pertenece a la especie conocida como “Port Jackson”, es parecida al tiburón blanco, solo que esta es más pequeña, pero si hablamos de tiburón siempre se tiende a tener miedo, especialmente cuando los medios los presentan como criaturas peligrosas para las personas.

Los seres humanos somos más crueles, ya que se estima que se matan alrededor de 73 millones al año, solo para hacer sopa de aletas de tiburón.

El buzo Rick ha buceado por 27 años y tiene su propia escuela de buceo, Rick asegura que siempre se ha sentido cómodo nadando con estos animales ya que Además de los Port Jackson, bucea con otras especies de tiburones como lo son: tiburones banjo, tigre, toro, martillo, e incluso el colosal tiburón blanco.

Rick espera que la amistad que tiene con la hembra Port Jackson haga que la gente tenga menos miedo de estos animales ya que se tiene un concepto erróneo de los tiburones.