Un hombre fotografío un águila pescadora que atrapó un tiburón

El fotógrafo “Doc Jon”, mientras daba un paseo por las playas de Florida, pudo tomar una fotografía de un águila pescadora con algo que parecía una presa normal. Él mismo narra que cuando llegó a su casa acercó la imagen y pudo notar que el pescado se trataba nada más y nada menos que un tiburón y no era toda la sorpresa, ya que limpiando la imagen y haciéndole zoom pudo notar que el tiburón traía a su vez una presa. Evidentemente el hallazgo fue posteado en su cuenta de Facebook con un comentario de emoción y sorpresa, además de asegurar que no es photoshop.

"¡La mejor foto que he hecho nunca! (Por el contenido, no por la calidad)", señaló Doc Jon en su cuenta de Facebook. "Las fotos NO están bajo Photoshop".