Un estudio asegura que los perros disminuyen la soledad.

Los perros ayudan a disminuir la soledad en adultos mayores, un problema que afecta gravemente Según datos recientes en España un 60% de estas personas mayor a 65 años viven solas y en Reino Unido se eleva a un 75% de ancianos que viven solos.

Por esta razón en Reino Unido, Waltham Center realizo una investigación para una marca de alimentos para perro llamada Pet Nutrition la cual dio como resultado que los perros reducen los niveles de soledad y mejoran el rendimiento mental de los adultos, tras diversas depresiones incluyendo el duelo conyugal.

Principalmente los adultos mayores presentan un nivel de soledad mucho más alto, el aislarse de las personas implica estar en depresión, pero con la compañía de un buen amigo es decir un perro, pueden bajar estos niveles.

Los ancianos se ven beneficiados por estos caninos, ya que se mantienen más activos de manera física y mental. El contacto con estos animales lo hacen en el aspecto social, de modo que siempre habrá una excusa de salir a la calle para establecer vínculos con otras personas y de ejercitarse.

A consecuencias de los resultados de esta investigación, y el éxito en Melton Mowbray (Ciudad en Reino Unido) se presentó la iniciativa de nivel nacional de emparejar a los ansíanos que viven solos con los perros de algunos vecinos con la esperanza de cosechar resultares mejores y así acabar con los niveles de soledad.

Recuerda que este problema no solo afecta a los adultos mayores, sino también a toda la población en general, ya que el sufrimiento psicológico se considera un factor de riesgo de muerte prematura, no solo en Reino Unido si no en el mundo.

¡No te aísles, mejor adopta un perro!