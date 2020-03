Tras 50 años de haber desaparecido, la serpiente arcoíris está de regreso. (Foto cortesía Periódico Cubano)

Serpiente arcoíris: La naturaleza no termina por sorprendernos pues que no solo su majestuosidad nos deja sin palabras, sino que las apariciones de esta también. Para ser más específicos cuando un animal se creía extinto y tras varios se da a conocer la noticia de su aparición, tal como ha sucedido con la rana de cristal, la cual es una especie endémica del centro de Bolivia, y desde hace más de 18 años no se le había visto en dicha zona, por lo que muchos la consideraron como extinta.

Serpiente arcoíris desde hace 50 años

De igual formo lo mismo ocurrió con la rana arlequín, quien durante casi 30 años estuvo oculta para la ciencia y hace poco, resurgió de la extinción; esto tras una larga investigación que realizó un grupo de biólogos en la Sierra Nevada de Santa Marta al norte de Colombia, en donde gracias a esta lograron documentarla.

Tras lo anterior, ahora es el turno de la serpiente arcoíris, la cual no había sido vista en la zona desde hace 50 años y que ahora apareció: Una señora mientras caminaba en un bosque de Florida se percató de la presencia del animal.

Su nombre es Tracey Cauthen, quien decidió tomar su teléfono para fotografiar a la serpiente que medía metro y medio que se encontraba en el Bosque National de Ocala, el cual está situado en el centro de la península de Florida; las fotografías fueron dadas a conocer en Facebook por la página oficial de la Fish and Wildlife Research Institute (FWC).

Serpiente arcoíris no es venenosa

De acuerdo con el Museo de Florida de Historial Natural, no había registrado un avistamiento de Farancia erytrograma desde el año de 1969; dicho instituto señaló que la serpiente arcoíris no es venenosa ni agresiva.

“Las serpientes arcoíris son una especie acuática y pasan la mayor parte de su vida oculta entre la vegetación acuática; rara vez vistas, incluso por herpetólogos, debido a sus hábitos crípticos”, aseguró.

Finalmente los expertos señalan que posiblemente la serpiente haya terminado arrastrándose en la superficie terrestre tras los cambios en el nivel del agua; información Noticieros Televisa.

