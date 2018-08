Tragedia ecológica en Tabasco

El 18 de mayo pasado, pobladores de la zona de Bitzales, municipio de Macuspana, reportaron la muerte del primer manatí; comenzaba una tragedia para esta especie marina en peligro de extinción. A la fecha han muerto 30, según el gobernador Arturo Núñez Jiménez, aunque los pobladores afirman que van más de 50.

En 90 kilómetros de ríos y lagunas que atraviesan los municipios de Macuspana, Jonuta y Centla en Tabasco, está muriendo la fauna acuática: manatíes, peces, lagartos, reptiles y aves. La muerte va acabando con el sustento de más de 6 mil familias que viven de la pesca.

En el ejido San José, en Jonuta, se localizan el arroyo Maluco y el río San Pedro, los habitantes afirman que ahí han hallado sin vida a siete ejemplares marinos en las últimas dos semanas.

Más de 30 pozos de Petróleos Mexicanos (Pemex), unos en operación, otros más sin funcionar, se encuentran en las lagunas de la Cooperativa "La Torneña", que forman parte de la Reserva de la Biosfera "Pantanos de Centla" y que desde hace más de 50 años que explota el subsuelo, Pemex no les han dado mantenimiento, siendo un factor principal de la contaminación y de los estragos en la fauna en extinción.

Así lo informó el presidente de la Sociedad Cooperativa de Pesca, José Manuel León García quien manifestó que "sí hay pozos de gas y petróleo crudo, muchísimos hidrocarburos que causan estragos en nuestra laguna donde hasta hace pocos días, atrás, pescábamos, ahora no podemos porque están cobrando la vida de más de una docena de manatíes y peces nativos".

Ernesto Zazueta, presidente de AZCARM, dice que las autoridades estatales y federales deben ir hasta la zona y verificar la situación:

“Yo pienso que se ha minimizado el daño. No puedo confirmar que sea culpa de Pemex, pero lo que sí podemos asegurar es que hay metales pesados en el agua, sí hay contaminación, tenemos pruebas de que sí hay y es grave”.

Zazueta explica que veinte estudios realizados en diferentes laboratorios reconocidos y acreditados han dado como resultado que hay metales pesados: gran presencia de plomo y cadmio han encontrado en las necropsias que se han hecho a los animales.

La preocupación de los habitantes del ejido San José, en Jonuta, es que no tienen para comer porque no pueden salir a pescar. José García Chable, comisariado ejidal y uno de los pescadores afectados, exige a las autoridades estatales y federales que pronto acudan a la zona porque los peces están muriendo.

“Nosotros, de verdad, no tenemos quien nos pague un peso, ahora no hay nada, no contamos con nadie que nos ayude, por lo menos un empleo temporal para todas las comunidades”, comenta García Chable.