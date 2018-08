Trafico de fauna silvestre en transporte aéreo.

Mediante un nuevo análisis de las confiscaciones de tráfico de fauna silvestre en el sector del transporte aéreo revela que los traficantes de vida silvestre dependen en gran medida de los sistemas comerciales de transporte aéreo para contrabandear vida silvestre en peligro de extinción.

Tráfico de animales de vida silvestre.

Cabe mencionar que el informe, In Plane Sight: Wildlife Trafficking in the Air Transport Sector, producido por C4ADS como parte de Reducir las Oportunidades para el Transporte Ilegal de Especies en Peligro (ROUTES), analiza las incautaciones de fauna y flora silvestres ilegales en el aeropuerto de 2009 a 2017, encontrar instancias de tráfico en al menos 136 países en todo el mundo.

Los nuevos datos de 2017 muestran un aumento masivo en las incautaciones de cuerno de rinoceronte, que casi se triplicó con respecto a las cifras de 2016. Los datos de las incautaciones indican que los traficantes de vida silvestre que mueven marfil, cuerno de rinoceronte, reptiles, aves, pangolines, productos marinos y mamíferos por aire tienden a depender de grandes aeropuertos centrales en todo el mundo.

Análisis de tráfico de fauna silvestre en el sector del transporte aéreo.

Colectivamente, estas categorías representan aproximadamente el 81 por ciento de toda la vida silvestre objeto de tráfico, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y sirven como indicadores de tendencias más amplias dentro del tráfico ilícito de vida silvestre. Según el informe In Plane Sight, las rutas de productos de vida silvestre como marfil, cuerno de rinoceronte y pangolín tienden a fluir de África a Asia, a menudo transitando primero a través de Oriente Medio y Europa.

Tráfico de fauna silvestre.

Los traficantes de fauna que transportan animales vivos, como aves vivas y reptiles, generalmente dependen de vuelos directos en todo el mundo con diferentes puntos de acceso para el tráfico de vida silvestre en todas las regiones. China fue de lejos el destino más común para todos los productos de vida silvestre confiscados entre 2009 y 2017.