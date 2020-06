Tolvanera: ¿Qué es y por qué es distinto al Polvo del Sahara?

Las tolvaneras son un fenómeno natural muy frecuente en la Torreón y no tiene nada que ver con el Polvo del Sahara. Foto lineadirectaportal.com

El pasado miércoles 24 de junio habitantes de la ciudad de Torreón al norte de México, fueron testigos de una intensa tolvanera, un fenómeno natural también conocido como terregal, remolino de polvo o arena, que los dejó atónitos, y ¿cómo no hacerlo?, si viven en medio de la pandemia del COVID-19 y bajo el cielo lleno del Polvo del Sahara, y ahora esto, pero ¿qué hay detrás de este evento climático?, ¿cómo se forma?, ¡te contamos los detalles!

La Comarca Lagunera y las tolvaneras

Aunque el contexto y la intensidad con la que se vivió este fenómeno natural impactó a propios y extraños, al menos para los laguneros este no es un evento inusual, pues la zona de la Comarca Lagunera situada en Coahuila, es increíblemente desértica; por lo que es común que los habitantes las vivan, ya que es una de las características de los climas semiáridos como lo es dicha área.

������IMPRESIONANTE| ��Así reportan habitantes de la Región Laguna, una impresionante tolvanera que se vivió esta mañana, en donde el paisaje se inundó de una densa nube de polvo.



��(No esta relacionado con el polvo del Sahara) pic.twitter.com/GCQhh0a928 — Agencia IMA (@ima_agencia) June 24, 2020

Diferencia entre Polvo del Sahara y tolvanera

Puede que, en este momento, la mente nos haga creer que la tolvanera podría ser un efecto secundario del Polvo del Sahara; sin embargo, no te dejes llevar, realmente son fenómenos naturales muy distintos y no tienen nada que ver entre sí, principalmente porque el polvo sahariano es una nube con partículas de arena del desierto africano que está cruzando el océano Atlántico encaminandose a México, mientras que lo sucedido en Torreón pasó por las condiciones climáticas específicas del clima del lugar.

Para que puedas comprender mejor este fenómeno natural, te diremos a continuación cómo se forma y en qué consiste, ¡toma nota!

¿Cuáles arenas Saharianas? Esas le hacen los mandados a la "lluvia lagunera" que nos está cayendo.

(Foto de María José Ramos) pic.twitter.com/iBmnQPhzM5 — Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) June 24, 2020

¿Qué es una tolvanera?

De acuerdo con la Organización de Meteorológica Mundial (WMO), tolvanera o remolino de arena o polvo son lo mismo, y consisten en un conjunto de partículas de polvo o arena que en ocasiones son acompañadas con pequeños residuos y se levantan formando una columna rotatoria cuya altura varía y que posee un reducido diámetro, teniendo un eje aproximadamente vertical, con esta definición se descarta totalmente una relación con el Polvo del Sahara, ¿ya lo sabías?

Cómo mencionamos al principio, este fenómeno natural se produce bajo condiciones específicas, muy comunes en la Comarca Lagunera, pues las tolvaneras se generan porque en ocasiones el aire que se encuentra muy cerca del suelo es muy inestable, en esa zona generalmente suceden antes de las lluvias y por ráfagas de aire muy fuertes.

Ahora bien, la forma en que rota este fenómeno natural puede ocurrir en ambas direcciones y sucede en su interior, estos remolinos pueden llegar a medir de 30 metro de altura hasta 1 kilómetro, ¡impresionante!

¿Cuáles son los tornados de frente de racha?

Este remolino de polvo es breve, débil y se llega a presentar esporádicamente a lo largo de un arcus, es decir, otro fenómeno natural conocido como borde de un frente de racha de una nube cumuliforme.

El tornado de frente de racha, es una columna rotatoria de polvo que puede parecerse a la nube de escombros que causa un tornado; sin embargo, no tiene embudo de condensación.

TE PUEDE INTERESAR: Polvo del Sahara: ¿Cómo afectan las tormentas de arena al medio ambiente?

Este fenómeno natural, tampoco tiene nada que ver con las tolvaneras, ya que no se forman por el calentamiento intenso del suelo a menos que se hable de un verdadero tornado, el cual se identifica por tener una columna rotatoria orientada verticalmente que se conoce como vórtice, así que no te asustes, si ves algún tornado de frente de racha, generalmente son raros y no muy fuertes así que no causan afectaciones considerables.

Con información de cloudatlas.wmo.int y www.radioformula.com.mx.