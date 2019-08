Toallitas higiénicas ATASCAN sistema de saneamiento en Barcelona

Según información de Greco Casanova del periódico El País, en la depuradora de El Prat de Llobregat (la segunda más grande de las siete del área metropolitana), una cuchara bivalva (Mecanismo situado al inicio de la línea de agua en las estaciones depuradoras de aguas residuales, cuya misión es la extracción de sólidos muy gruesos y su evacuación a un contenedor) con capacidad para mil litros levanta de una arqueta de desbaste una masa de harapos negros formada mayoritariamente por toallitas higiénicas.

Enfrente, dos operarios reparan una de las rejas pre desgaste, el primer filtro en la depuradora, averiado tres días antes por la acumulación de este producto de higiene. Según los cálculos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), este producto causa cada año un sobrecoste de más de 650 mil euros y se ha convertido en uno de los principales problemas en los sistemas de depuración de todo el mundo.

Costo por saneamiento es excesivo.

Por supuesto, hay suciedad en el agua y alguna otra cosa más, pero en definitiva en los fosos en la planta de El Prat una pasta oscura formada por toallitas ocupa todos los espacios. Cual planta enredadera, la mole de toallitas se extiende por cada recoveco de la depuradora, formando fétidas estalactitas.

“Hace tres semanas se retiró todo el desecho de estas arquetas, se quedó completamente limpio y ahora ya tendremos unos 50 centímetros de toallitas”, explica el subjefe de planta, Cristian Mesa, mientras señala una de las escaleras de seguridad que bajan a la arqueta cubierta de esta pasta negra.

Según lo publicado en El País, la intensificación del uso de las toallitas como elemento de higiene habitual entre la población adulta se ha convertido en el mayor enemigo de los sistemas sanitarios. A diferencia del papel higiénico, solo el 36% de las toallitas se destruye en el agua, según un estudio de OCU, y acaba recorriendo todo el sistema de depuración.

Toalla humeda biodegradable

En Valencia, han desarrollado un papel higiénico húmedo que se desintegra en el agua y es 100 por ciento biodegradable, y la cual ha sido promovida para evitar el atascamiento de cañerías y por la cual se han invertido 700 mil euros.

Esta inversión podría ser la gran solución al atascamiento ya que su desechado por el inodoro está avalado por la Asociación Internacional de Tejidos No Tejidos (Edana) y cuenta con todas las garantías de seguridad y medioambientales.

Toallitas desechables por el WC.

TE PUEDE INTERESAR: Drogarse con toallas femeninas hervidas, nueva moda en Indonesia

MIl millones de euros por sobre costo en Europa

Arrojar las toallitas húmedas al inodoro supone un sobrecosto de entre 500 y mil millones de euros en países del viejo continente, según las estimaciones de la federación europea de asociaciones de servicios de agua EurEau.

AEAS (Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento) calcula pérdidas para España cercanas a los 200 millones de euros anuales, lo que supone un aumento total de los costes de gestión del ciclo integral del agua de entre un 4 y un 6%.

En otras ciudades españolas como Valencia, durante los últimos años se han invertido más de 8 millones de euros para sacar 5 mil toneladas de un tapón que llegó a medir 3,5 kilómetros y del que todavía falta por extraer otras 2 mil toneladas.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.

“Lo que no tiene mucho sentido es sacar del agua algo que no debería estar presente en ella. Estamos trabajando para concienciar a la ciudadanía para que no lo tire al agua”, explica Prada. La Generalitat puso en marcha en junio la campaña “Estem creant un monstre” (“Estamos creando un monstruo”), en la que participa AMB para sensibilizar a la población de las consecuencias de tirar las toallitas por el váter.

El hecho de arrojar las toallitas al inodoro alimenta a este “monstruo” de las cloacas y se corre el riesgo de que se conviertan en los conocidos fatberg, acumulaciones de residuos que se compactan y que en 2017 llegaron a formar un tapón de 130 toneladas de peso que se extendió por 250 metros por el alcantarillado de Londres.