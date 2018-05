Tipa para entrenar a tu perro

Muchas veces cuando adoptamos a un perrito no sabemos las responsabilidades que debemos tener para que sean buenas mascotas. La primera y más importante es el entrenamiento y más si tu perro es una raza mediana o grande, entrenarlo desde pequeño te va a facilitar muchas cosas.

Por eso hoy te daremos algunos consejos que debes tomar en cuenta para comenzar a educar a tu perro.

1/ Tu mascota, desde muy pequeño está listo para ser entrenado, de hecho mientras más pequeño empiece a entender que hay reglas, es mejor. A partir de los 4 meses puedes empezar con el entrenamiento.

2/ Empieza con sacarlo todos los días a caminar, y ya que regresen comiencen con las clases. Esto hace que tu perrito esté cansado y pueda ponerte atención. No te desesperes, es un proceso muy tardado, pero con grandes beneficios. Otro beneficio de las caminatas es que tu perro no destruirá tu casa mientras no estás, ya que tiene menos energía.

3/ La hora del paseo también es un gran campo de entrenamiento. Cómprale premios o pícale pequeños trozos de salchicha y dáselas cuando cumpla con alguna instrucción. Cuando están paseando, debe de sentarse cuando te paras o cuando cruzas una calle y no debe de jalarse.

4/ Cuando veas que va a hacer del baño, lo sacas donde quieres que haga y mientras esté haciendo vas a decirle “pipipipipipi”, como una canción. Cuando termine, te acercas y le das premio. En un futuro, antes de que salgas de casa, le cantaras esa instrucción y el perro sabrá que debe salir a hacer del baño, te juro que es muy útil esta instrucción.

5/ Para que tu perrito no se haga pipi todo el día, es necesario que no le dejes el agua todo el tiempo, dale de beber y en unos minutos lo sacas para que haga del baño, cuando son cachorros es casi instantáneo que hagan del baño después de haber tomado agua.

6/ Enséñale a tu perrito instrucciones básicas como que te de la pata, se siente, se acueste, o que vaya cuando lo llamas, todas esas instrucciones las aprende con incentivos como lo es la comida. Los primeros meses tendrás que tener muchos premios, pero ya después que sepa, solo será necesario unas caricias.

7/ La hora de la comida es primordial, el perrito debe saber que tú eres el que manda en esa “manada” y solo cuando tú lo ordenas puede comer. Para hacer eso es necesario servirle y no darle comida hasta que se siente, ya que se haya sentado le dices “ok” para que sepa que ya puede comer.

Otra recomendación para la hora de la comida es meterle las manos y quietarle la comida de la boca, esto funciona para que tu perrito no muerda a otro perro o a una persona si es que se acercan a su comida, los perros son muy territoriales y si se les permite, algún niño o perrito puede salir seriamente lastimado, por lo cual, es muy importante enseñarle que no debe gruñir ni morder a nadie mientras come, cuando es un cachorro, porque después, ya no lo podrás controlar.

Estos son algunos tips que debes saber cuándo tengas un perro. Recuerda que es una gran responsabilidad que necesita mucho de tu tiempo para convertirlo en el perro perfecto. Los perros tienen mucha energía, babean, hacen del baño, ladran, juegan sin control, entre muchas otras cosas, que si no lo educas desde cachorros, más grandes no vas a poder con su fuerza.