Tigre de Tasmania; no estaba extinto, andaba de parranda

Todo parece indicar que el lobo marsupial o tilacino, coloquialmente conocido como Tigre de Tasmania o tilacín, no está extinto como se pensaba, pues de acuerdo con documentos del gobierno australiano, locales y turistas han reportado varios avistamientos a lo largo de los últimos tres años.

El marsupial carnívoro, de pelaje café amarillento, mandíbulas fuertes y bolsa epidérmica (como la de un canguro), era nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea; y se pensaba extinto desde 1936, sin embargo, un informe presentado por el gobierno del país oceánico reveló que la especie ha sido vista de nuevo.

Tigre de Tasmania; no estaba extinto, andaba de parranda

En 2017, por ejemplo, se alertó sobre un posible avistamiento de esta especie al norte de Tasmania. Posteriormente, en febrero de este año, una pareja de turistas aseguró haber visto un ejemplar de esta especie cruzando la calle; según el relato, el animal “se volvió y miró el vehículo un par de veces [...] estuvo a la vista durante 12 a 15 segundos”.

Asimismo, según CNN, un reporte del mismo mes describió una “criatura parecida a un gato” rayada, que se movía a través de la niebla; y en junio de este año, un hombre informó haber visto una huella que parecía coincidir con la del marsupial.

Te puede interesar: Día Internacional del Perezoso: se enfrenta a la extinción

Tigre de Tasmania; no estaba extinto, andaba de parranda

Si bien la especie se declaró oficialmente extinta en 1986, 50 años después de la última muerte registrada de este ejemplar en el zoológico de Hobart en 1936, con estos últimos posibles avistamientos resulta muy difícil determinar si efectivamente la especie desapareció definitivamente.

No obstante, de acuerdo con un portavoz del DPIPWE (Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment) para la agencia este animal se sigue considerado como extinto, puesto que aún cuando a menudo se reciben informaciones sobre supuestos avistamientos del carnívoro, en la práctica no pueden considerarse pruebas válidas de su existencia.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.