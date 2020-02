Tiburón sorprende a visitantes tras quedar varado en la playa. (Foto cortesía El Siglo de Torreón)

En la mañana del día de hoy, un tiburón sorprendió a las personas que se encontraban en la playa La Herradura, ubicada en Coquimbo, Chile, puesto que estaba varado en dicha zona y tras ver a este gran animal en la arena decidieron informar al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

Recala tiburón en mal estado de salud

Tras dicho hallazgo, las autoridades correspondientes acudieron al lugar, en donde explicaron que se trata de un tiburón tintorena macho, el cual medía aproximadamente 1,5 metros de largo y el cual se encontró en muy mal estado de salud; desafortunadamente perdió la vida a unas escasas horas de haber recalado.

Ante esto la directora regional de Sernapesca, Cecilia Solís explicó que: “Nos informaron hoy en la mañana y nuestra gente se apersonó en el lugar, como estaba en bastante mal estado y llegó moribundo, falleció en la orilla de la playa. Procedimos a retirar la especie y enterrarla, por temas sanitarios”.

De igual forma señaló que “no es común que llegue a nuestras costas, es un varamiento como cualquier otro” y que tras esta situación entiende la reacción de las personas al sorprenderse, pero externó que “no es una cosa tan raeam es una especie enferma que llega a morir a la costa. Lo que causa un poco de extrañeza es que se trata de un tiburón”.

Tiburón sorprende a visitantes tras quedar varado en la playa. (Foto cortesía Cedida)

Intentaron regresar al tiburón a la playa La Herradura

Un punto muy importante y tras esto, es que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura avisó a la autoridad marítima con el objetivo de que se que inspeccione dicho sitio “para dar tranquilidad a la comunidad, de que esto es un hecho super aislado”.

Finalmente la directora, Cecilia Solís subrayó que las personas presentes quisieron regresar al tiburón tintorena macho, pero esto no es conveniente: “Uno no sabe qué reacción puede tener una especie moribunda, entonces no es bueno acercarse, deben darnos aviso a nosotros o a la autoridad marítima”.

Tiburón sorprende a visitantes tras quedar varado en la playa. (Foto cortesía Mi Radio)

