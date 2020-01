Tardígrado, la especie más resistente en peligro por el calentamiento global

Tardígrado, la especie más resistente del mundo en peligro por el calentamiento global FOTO CORTESÍA TECNOMANÍA

El tardígradro también conocido como “oso de agua” ha sido considerado por muchos científicos como la especie más resistente del mundo, ya que posee la capacidad de vivir en condiciones extremas, sin embargo, el calentamiento global los pone en peligro y podría acabar con ellos.

Este animal es una especie de invertebrado microscópico que se sabe puede vivir hasta 30 años sin comer o beber, incluso es capaz de soportar temperaturas extremas y presiones superirores a la de la atmosfera, sin embargo esto podría quedar atrás.

De acuerdo con una investigación realizada por los científicos del departamento de Biología de la Universidad de Copenhague, han analizado la tolerancia a las altas temperaturas de la especie tardígrada y han descubierto algo sorpendente.

Las muestras utilizadas para este estudio se obtuvieron de Dinamarca, con ellas se evaluó el efecto de las exposiciones a altas temperaturas en tardígrados activos y desecados, además el efecto de un breve período de aclimatación en animales activos.

Conclusiones del estudio

Ricardo Neves, uno de los autores del estudio, indicó que para los tardígrados activos no aclimatados, la temperatura letal media es de 37,1 ° C, aunque un período de aclimatación corto conduce a un aumento pequeño pero significativo de la temperatura letal media a 37.6° C, pero lamentablemente esta temperatura no está lejos de la temperatura máxima medida de Dinamarca, que alcanza ya los 36.4° C.

Los autores del estudio publicado een la revista Scientific Reports, Neves y Nadja Mobjerg indicaron que, en las muestras desecadas, observaron que la temperatura de mortalidad estimada del 50% es de 82.7 ° C después de exposiciones de 1 hora, aunque se registró una disminución significativa a 63.1 ° C después de exposiciones de 24 horas.

“De este estudio, podemos concluir que los tardígrados activos son vulnerables a las altas temperaturas”

Consideran que aunque esta especie podría aclimatarse al aumento en su hábitat natural, los desecados son mucho más resistentes y pueden soportar temperaturas, sin embargo, el tiempo de exposición es claramente un factor limitante que restringe su tolerancia a las altas temperaturas.

