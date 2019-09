Sony y compañías de videojuegos a favor del medio ambiente

Algunas compañías importantes en la industria de los videojuegos se han comprometido formalmente a aprovechar el poder de sus plataformas para actuar en respuesta a la crisis climática. Combinados, estos compromisos de 21 compañías darán como resultado una reducción de 30 millones de toneladas de emisiones de CO2 para 2030.

De esta manera verán millones de árboles plantados, nuevos "empujones verdes" en el diseño de juegos y mejoras en la gestión de energía, el embalaje y el reciclaje de dispositivos. Algunos de los compromisos voluntarios se anunciaron en la sede de la ONU en el marco de la Cumbre de Acción Climática del Secretario General de la ONU.

Bajo la bandera de la Alianza Playing for the Planet, los CEO de 14 plataformas y fabricantes de juegos, incluidos Sony Interactive Entertainment, Microsoft, Google Stadia, Rovio, Supercell, Sybo, Ubisoft y WildWorks, estuvieron presentes para mostrar sus compromisos. La Alianza tiene la intención de ayudar a las empresas a compartir el aprendizaje y monitorear el progreso en la agenda ambiental.

Los compromisos incluyen:

Sony Interactive Entertainment revelará nuevos avances y planes para utilizar tecnología de eficiencia energética para introducir el modo de suspensión de baja potencia para la próxima generación de PlayStation.

Microsoft anunciará la expansión de su compromiso operativo existente con la neutralidad de carbono, establecido en 2012, en sus dispositivos y trabajo de juego.

Google Stadia, que se lanzará más adelante en el año, producirá una nueva Guía de Desarrollo de Juegos Sustentables, así como también financiará la investigación sobre cómo los "empujones verdes" pueden incorporarse efectivamente en el juego.

Supercell, compensarán el 200 por ciento de su estudio y sus jugadores usan energía móvil. Los documentos de orientación ayudarán a otras empresas a tomar medidas similares.

Wild Works (Animal Jam) integrará elementos de restauración en los juegos y, como Green Man Gaming, se centrarán en restaurar algunos de los bosques del mundo con importantes iniciativas de plantación de árboles.

Ubisoft desarrollará temas ecológicos en el juego y obtendrá materiales de fábricas ecológicas y Sports Interactive eliminará 20 toneladas de envases al cambiar de plástico.

ZooCraft de Creative Mobile creará conciencia con los niños para que sean embajadores del cambio climático con eventos e iniciativas en el juego en toda la India.

E-Line Media (Never Alone, Beyond Blue), Strange Loop (Eco) e Internet of Elephants (Safari Central) compartirán su experiencia para hacer juegos de alto impacto orientados al medio ambiente en la Alianza

Finalmente, Twitch se ha comprometido a utilizar su plataforma para difundir este mensaje a la comunidad global de jugadores con Niantic Inc (Pokemon Go) comprometiéndose a involucrar a su comunidad para actuar en torno a problemas de sostenibilidad.

