¿Son los pangolines los verdaderos transmisores del CORONAVIRUS?

Christina Koch se convirtió en la mujer que ha estado más tiempo en el espacio Un acontecimiento muy importante sucedió este jueves luego de que la cápsula Estación Espacial Internacional (EEI) estuviera de regreso, en el que se encontraba el cosmonauta ruso Alexandr Skvortsov, el astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano, y la estadounidense @astro_christina, esta última quien impuso récord a nivel mundial al ser la primera mujer en estar más horas en el espacio. Koch pasó 328 días en la (EEI), superando el récord anterior, de la estadounidense Peggy Whitson. Durante su misión, Koch completó 5.248 órbitas de la Tierra y viajó 223 millones de kilómetros, el equivalente a 291 viajes de ida y vuelta a la Luna desde la Tierra. . . . . #space #travel #ChristinaKoch #eua #lucaparmitano #alexandrskvortsov #stars #galaxy #earth #laverdadnoticias

