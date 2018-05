Se han visto con frecuencia ballenas con la cola mutilada, un tema que está preocupando a científicos

La investigadora de vida marina Alisa Schulman-Janige cuenta con tristeza que en 1985 observaba ballenas grises, cuando notó que una de esas ballenas no tenía cola. A partir de ese momento se han estado observando ballenas con esas características en la región Oeste de Norteamérica.

Información reciente de National Geographic, se ha arrojado que en lo que va del año se han observado al menos tres ballenas grises sin esta aleta caudal, estas emigraban hacia el norte a lo largo de la costa de California. Este aspecto ha inquietado a Alisa Schulman-Janige y a algunos expertos.

La investigadora asegura que no hay señales que estas ballenas se hayan enfrentado con alguna orca, o que hayan colapsado con algún barco, pero dedice que estas lesiones se parecían más a ser causados por un enredo en un equipo de pesca.

Las ballenas y otros mamíferos marinos usualmente se alimentan en lugares donde hay muchos materiales de pesca entre otros objetos que fabrica el hombre y permanecen en el mar. Estos equipos de pesca se enredan en la base de la cola y la va cortando paulatinamente o le corta la circulación, lo que provoca que la aleta se caiga.

El pronóstico para estas ballenas enredadas no es bueno: "Probablemente la mayoría de ellas, si no todas, mueran a causa de estas lesiones", explica Justin Viezbecke, coordinador de la red de varamientos de California de National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA

El problema radica en que las ballenas grises necesitan de sus colas para poderse impulsar hacia el fondo del mar y poder navegar de cabeza para así filtrar con sus barbas los pequeños crustáceos que encuentra.

Otra cuestión preocupante es la habilidad para la migración, ya que de México se desplazan hasta el Ártico, dificultando el viaje. La aleta caudal también funciona para poder defender a sus crías de las orcas.

La bióloga Alisa Schulman-Janige, a pesar de estar preocupada por esta situación, esta asombrada por la capacidad tan rápida de adaptación de la especie, porque al no tener esta aleta, giran su cuerpo como una espiral para así tener la suficiente fuerza para sumergirse y así poder alimentarse. Pero no es un cuadro tan favorecedor para otras especies que sí requieren de esta propulsión extra para poder alimentarse.