Se difunde noticia sobre un tiburón de 512 años de edad

En el Océano Ártico, cerca de Groenlandia, descubrieron un tiburón de 512 años de edad, lo que lo convierte en el vertebrado con más edad del mundo. Esta estimación se dio por su tamaño, ya que se sabe que crecen alrededor de un centímetro por año.

Sin embargo, dada lo impactante de la noticia, se desmintió esta versión ya que en realidad esa edad era una estimación a la que estos tiburones podrían vivir, pero salió de un análisis que se les hizo a 28 hembras de esta especie, pudiendo ver que su rango de edad era de 272 años de edad.

Investigadores de la Universidad Ártica de Noruega comentan que los tiburones que viven en Groenlandia viven más de cien años pasando su vida en busca de una compañera y el tiburón de esta especie que se ha registrado con más edad es de 335 años.

Al tiburón de Groenlandia se le conoce como el tiburón dormido, nombre que se le da por la extrema lentitud con la que se desplaza, además que es parcialmente ciego, ya que en sus ojos se aloja un parásito que se come alimenta de su tejido ocular. A pesar de que este parásito parezca ser una desventaja, no lo es, porque tiene la forma para funcionar como señuelo, pudiendo atrapar así presas como calamares, que son animales muy veloces y sin este “señuelo”, no podría alimentarse de ese tipo de especies.

Tienen un parásito en su córnea llamado Ommatokoita elongata que lo deja parcialmente ciego

Al igual que otros tiburones tienen un olfato perfecto, que seguramente se acrecienta debido a la falta de visión que poseen, pudiendo rastrear presas a kilómetros de distancia incluyendo cadáveres y restos de animales que se quedan atrapados en las capas de hielo.