Sapos venenosos invaden Florida ¡las personas temen por sus mascotas!

En Florida, EE. UU., se registra una preocupación en la población debido a los sapos de caña (Rhinella marina) dicha especie apareció debido a la temporada de lluvias y ahora está alarmando a las personas, ya que son venenosos y podrían matar a sus mascotas, te informamos sobre esta especie y las recomendaciones de expertos.

Esta especie de sapos mide entre 10 a 15 centímetros de largo, y puede llegar a rebasar los 20 centímetros, segrega una sustancia venenosa capaz de matar a otros animales. Por lo que los dueños de perros de la zona está sumamente preocupados.

Aparición de sapos venenosos

La preocupación de la población radica en el hecho de que, por las lluvias del verano, proliferan los sapos de caña, una especie prácticamente inofensiva para el ser humano, sin embargo secreta una toxina de apariencia lechosa de color blanco que resulta letal para las mascotas.

De modo que si un perro muerde o lame a uno de estos animales de tonos cafés y amarillos, en pocos minutos, pueden experimentar pérdida de la coordinación, convulsiones e incluso un ataque cardiaco.

Sapos de caña atacan Florida. Foto: Catastrofes mundiales

Recomendaciones de expertos sobre los sapos

Expertos de la región recomiendan a los dueños de perros estar atentos a señales de sus animalitos de compañía como salivación excesiva, encías rojas, vómito, desorientación, caminar en círculos, tropiezos, caídas y convulsiones.

En caso de detectar alguno de estos signos en el perro, es necesario echar agua a la boca del can sin dejar que se atragante para no esparcir aún más el veneno. Además, los sapos de caña pueden ser perjudiciales para el medio ambiente, ya que no tienen depredadores y pueden comer prácticamente lo que sea: lagartos pequeños, serpientes, insectos e incluso otros sapos.

De acuerdo con información de Código Espagueti, la culpa de la existencia de estos enormes sapos la tiene el ser humano. En Florida, en los años treinta, un grupo de granjeros los introdujeron para terminar con una plaga de escarabajos que se alimentaban de sus cosechas de caña de azúcar.