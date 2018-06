San Miguel de Allende en contra de la Tauromaquia.

En San Miguel de Allende, Guanajuato, se han llevado a cabo charlas, lectura crítica y reflexiva de poesía animalista y una protesta pacífica contra la tauromaquia, donde se unieron activistas y otros antitaurinos, con el fin de sensibilizar a la gente sobre la necesidad de abolir prácticas tan crueles en la ciudad.

De esta manera la fundadora de AnimaNaturalis Internacional la Dra. Leonora Esquivel, y la periodista Ruth Toledano, se reunieron en una charla sobre la necesidad de dejar en el archivo de la historia las tradiciones crueles con los animales, como lo es la tauromaquia y en general los abusos y el maltrato animal por parte del ser humano.

“Pues si desde hace más de 200 años se logró prohibir las corridas de toros, es momento de hacer lo mismo en el siglo XXI, además de esto es una vergüenza que un sitio considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como San Miguel de Allende, celebre espectáculos donde se tortura hasta la muerte a un animal”, dijo Leonora Esquivel.

Así como también dentro del marco de los 200 años del nacimiento de Ignacio Ramírez “El Nigromante”, se celebró del 18 al 24 de junio del 2018 en San Miguel de Allende, un homenaje a este destacado personaje mexicano ideólogo liberal y, defensor de los animales.

Ignacio Ramírez “El Nigromante”.

Ya que este personaje mexicano fue un visionario que luchó incansablemente por la emancipación intelectual de México. Es considerado uno de los artífices más importantes del estado laico mexicano y tenía avanzadas ideas por la defensa de los animales no humanos.

En contra de la Tauromaquia.

“Se debe abolir de la nación mexicana todo espectáculo o las corridas de toros que denigren al animal o a cualquier ser vivo y así evitar que el gozo por el sufrimiento de los seres vivos siga siendo un espectáculo degradante para los seres humanos que no han podido superar con esas conductas sus atavismos ancestrales. Porqué si fuimos lo suficientemente valientes para despojarnos de las hordas de gachupines en 1821 con la consumación de la independencia nacional, no podríamos también eliminar de nuestras conductas sociales prácticas que denigran el concepto del que diariamente nos jactamos, el de ser una sociedad civilizada. No todo lo que llegó de Europa fue bueno", escribió Ignacio Ramírez.

No a la Tauromaquia.

A pesar de que este personaje ayudo en la legislatura de la reforma del artículo 87, que no permitía las corridas de toros y participo en una serie proyectos, hasta el día de hoy continúan estas tradiciones absurdas, primitivas y crueles en contra de estos animales.