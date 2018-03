¿Saldrás de vacaciones? Aquí te dejamos unos consejos ecológicos para cuidar nuestro ambiente.

El medio ambiente ha sido muy afectado durante la última década y es nuestra responsabilidad ayudar y cuidar nuestro entorno, es por eso que si piensas salir de vacaciones te conviertas en ecolover y empieces a hacer un cambio.

1. Usar el agua de forma eficiente

Si sales de vacaciones y te quedas en un hotel o casa de algún familiar o amigo, recuerda cuidar el agua, no desperdiciarla. Se pueden tomar duchas de 5 min, sin desperdiciar tanto el agua, recuerda que aunque en el momento tú no lo pagues, es mejor cuidar lo más que se pueda. El agua es vital y se está convirtiendo en un recurso muy difícil de conseguir.

2. Dejar de usar o reducir el uso de popotes de plástico

Los popotes son uno de los productos más contaminantes para medio ambiente. Recuerda que dejar de usar popotes de plástico, reduce excesivamente la contaminación ambiental ya que los popotes llegan al mar y lastiman a nuestros amados animales marinos, en especial a las tortugas. Recuerda que en estas vacaciones trata de evitarlo lo más que puedan esto será por el bien del planeta.

3. Reducir el uso de bolsas de plástico

El problema del plástico es mundial además que es el producto más contaminante del mundo del planeta, por lo cual empezar a reducir el uso es muy importante para el planeta para nosotros y así no repetimos planeta. Cuando salimos de vacaciones es inevitable no salir de shopping por alguna plaza o mercado, así que lleva siempre contigo una bolsa de tela o mochila y para ahí meter tus productos y reducir el uso de bolsas de plástico. recuerda que uno hace la diferencia y empezar a contagiar a nuestros amigos y familiares a reducir el plástico.

4. Usar bloqueadores biodegradables

Cuando salimos de vacaciones es inevitable pensar en tomar el sol en la playa o que nos podamos broncear con el intenso sol. Recuerda cuando uses bloqueador solar, evita meterte al mar o en algún cenote, porque el bloqueador solar tiene muchos químicos que ayudan a protegerte de los rayos UV pero es demasiado contaminante para el mar y los peces, sus componentes no son solubles al contacto con el agua y el residuo mata nuestros peces y contamina el mar. En cambio sustitúyelos con bloqueadores biodegradables que aunque no dejan de ser contaminantes para el medio ambiente, reducen hasta un 80% su contaminación al mar.

5. Protege tu naturaleza

Proteger nuestra naturaleza es la practica más sana para empezar hacer consientes con nuestro medio ambiente, puedes evitar grandes desastres como los incendios forestales por una colilla de cigarro mal apagada o hacer alguna fogata y evitar maltratar las plantas o flores. Recuerda no tirar la basura en playas o en las calles ya que pueden taparse las coladeras. Pequeñas acciones hacen grandes cambios.

Recuerda siempre hacer eco de esta eco información.