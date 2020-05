Sacrifican miles de ANIMALES en criaderos de cerdos en EE.UU. por coronavirus FOTO EFE

No cabe duda que la pandemia por el coronavirus está dejando varias repercusiones en distintos ámbitos y aunque hay animales libres por cero presencia humana, hay otros a los que les cuesta la vida, en especial a aquellos que están encerrados, así como en los criaderos de cerdos en Estados Unidos que han tenido que sacrificar miles de ejemplares.

Animales sacrificados

A causa del cierre de las empacadoras de carne de cerdo para evitar la propagación del virus, en los criadores de estos animales, se vieron obligados a sacrificar miles de ejemplares por el cuello de botella que ha dejado en la industria en Estados Unidos.

Animales sacrificados en Estados Unidos FOTO LA NACIÓN

De acuerdo con el New York Times, la pandemia no ha dejó otra posibilidad a los agricultores, ya que, al no poder vender a sus animales, muchos han sido sacrificados, pues sumados a que son demasiado grandes para ser vendidos y no poder comercializar su carne han recurrido a esta acción.

Por su parte, Greg Boerboom criador de cerdos de Minnesota, indicó al medio que hay granjeros que no pueden terminar sus frases cuando hablan de lo que se ven obligados a hacer, por lo que probablemente esto expulsará a la gente de la ganadería, incluso habrá suicidios en la América rural.

Agricultores no tienen opción

Los agricultores y granjeros que producen carne de cerdo están matando a sus animales por miles, no tienen posibilidad de aprovechar su carne, a pesar de que en los criadores tratan de mantener a sus cerdos por debajo de ese peso por más tiempo haciéndolos comer menos, por lo que la matanza actualmente ha consumido alrededor de 90.000 cerdos en Minnesota.

Sacrifican miles de ANIMALES en criaderos de cerdos en EE.UU foto actualidad porcina

Catástrofe por el coronavirus

Las Naciones Unidas advirtieron el mes pasado que la próxima catástrofe mundial después de la pandemia podría ser una ola masiva de hambre aguda que afectaría a 265 millones de personas en todo el mundo, principalmente en países más pobres.

TE PUEDE INTERESAR: Zoológico podría sacrificar animales para alimentar a otros (CORONAVIRUS)

Además de esto, se espera que la propagación del virus a través de la industria de alimentos y comestibles cause interrupciones en la producción y distribución de ciertos productos como la carne de cerdo, misma que ahora está provocando la muerte de miles de estos animales que no tienen opción.