¿Sabías que México es el país que más gasta en botellas de agua?

El 71% de las familias en México compra botellas de agua para sus hogares según el departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente del INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía). Según el mismo estudio, esto representa un golpe a la economía de los mexicanos ya que el gasto promedio de los hogares al comprar botellas de agua es de más de 175 pesos al mes, 39% más que lo que se paga por la red pública de distribución.

Comprar botellas de agua o garrafones además de ser más costoso, tiene otras desventajas. La primera es que generalmente son los miembros de la familia quienes tienen que cargar los galones de agua desde la tienda hasta la casa o cambiar el pesado garrafón cuando este se termina. Esto no solo resulta tedioso y cansado, si no que también puede afectar los músculos en una persona adulta o mayor, causando lesiones. Además, las familias deben de programarse para ir constantemente a comprarlos para no quedarse sin agua.

Lo que no sabías sobre la producción de botellas de agua

Por otro lado, México está viviendo una de las mayores crisis ambientales en años y es que los niveles de basura y deshechos han roto record. Cada vez es más difícil encontrar lugares en donde se puedan depositar los residuos, provocando que se utilicen barrancas, riachuelos o bosques para este fin. El plástico de un solo uso es el principal residuo y dentro de esta categoría, las botellas de agua y las bolsas se pelean el primer lugar.

El consumo de plástico ha colocado a nuestro país en el lugar número 12 de la lista de los países con más residuos de este material y la ONU (Organización de las Naciones Unidas) estima que en el año 2050 habrá más plástico en los océanos que animales marinos. Las cifras son alarmantes y seguramente ya te habrá tocado ir por la calle y ver alguna botella vacía en el suelo, por lo que esta contaminación nos afecta a todos.

Una de las medidas que se pueden tomar para disminuir el consumo de plástico en el hogar es contratar un servicio de purificación de agua. bebbia.com es el servicio que te permitirá tomar agua directo de la llave sin poner en riesgo tu salud ya que sus purificadores eliminan el 99.99% de bacterias, además de residuos que pudiera haber en las tuberías y minerales pesados.

Con el servicio de purificación de agua de bebbia podrás tener agua purificada disponible todos los días con solo abrir la llave sin necesidad de salir a comprar botellas. Además hay diferentes planes que se acomodan a cualquier presupuesto y casi todos te incluyen la instalación, así como el cambio de cartuchos cada 6 meses, para que tú no tengas que preocuparte por nada. Lo único que tienes que hacer para obtener este servicio es entrar en la página de bebbia y dejar tus datos para contratar el purificador que te interese. Así en 72 horas podrás acceder a agua con la máxima pureza y sin llenarte de plástico.