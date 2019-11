Reina Isabel: Sus nuevos abrigos serán de pieles falsas. (Foto cortesía Vanity Fair)|

Tras la publicación del libro “The Other Side of the Coin: The Queen”, de la autora angela Kelly, se han revelado cosas que permanecían en el baúl de la Reina Isabel II, como su deseo secreto de que la fotografiaran de la manera más informal.

La Reina Isabel ya no tendrá nuevos abrigos de piel

Pues ahora no es la excepción, puesto que en el libro de la modista y mano derecha de la (Angela Kelly) de la Reina isabel II, revela que las pieles de los abrigos que usaría la monarca a partir del 2019 serían falsas.

“Si su majestad tiene que asistir a un acto un día de mucho frío, se emplearán solamente pieles falsas para abrigarla”,escribió.

De acuerdo con el portal milenio, el día de ayer el palacio de Buckingham confirmó esta postura, quien explicó que se utilizarán pieles falsas para las nuevas prendas que le diseñen a la Reina Isabel.

“Para las prendas nuevas que se diseñen para la reina se emplearán sólo pieles falsas. Eso no significa que todas las pieles de las prendas ya existentes serán reemplazadas, o que la reina ya no vestirá pieles nunca más. La reina seguirá usando las que ya tenía”, aseveró.

Reina Isabel: Sus nuevos abrigos serán de pieles falsas. (Foto cortesía Amazon.co.uk)

Asociaciones celebran decisión de la Reina Isabel

Ante esta situación, asociaciones como PETA que cuidan a los animales, celebraron esta decisión que sin duda alguna es un gran paso en el tema.

De acuerdo con el portal Vanity Fair, el diario The Times,recordó cuando la reina Isabel II fue duramente criticada en el año 2013 por vestir pieles, posteriormente en el 2006, kate Middleton portó un sombrero de visón, o tres años después (2009) reprobaron el hecho de que la duquesa de Cornualles, Camila, de que la estola que portaba era de piel de conejo.

Reina Isabel: Sus nuevos abrigos serán de pieles falsas. (Foto cortesía Infobae)

Por otro lado la asociación Humane Society International explicó que “la reine renuncie a las pieles envía un poderoso mensaje de que están pasadas de moda y no forman parte de la marca británica”.

“El Reino Unido prohibió las granjas de pieles hace casi dos décadas. Ahora tenemos que acabar el trabajo y prohibir también la venta de pieles. Pedimos al gobierno que siga el ejemplo de la reina y convierta al Reino Unido en el primer país del mundo que prohibe la venta de pieles animales”, comentó.

Únete a nosotros en Instagram