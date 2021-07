Reflexión sobre el cambio climático ¿Qué hacer para enfrentarlo?

El calentamiento global es un problema mundial con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, por esto, todo ser humano debe tener una reflexión sobre el cambio climático para contribuir en su reducción.

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera.

A continuación te comparte cuales son las causas y consecuencias del cambio climático así como la reflexión sobre el cambio climático y acción que debe tomar la humanidad.

Reflexión sobre el cambio climático

La historia comenzó hace 5.000 años, cuando el ser humano empezó a escribir y a registrar los hechos que presenciaba en escritos. Desde entonces, la humanidad ha vivido numerosos cambios: ha visto nacer y desaparecer reinos, ha construido y olvidado ciudades gigantescas, ha creado y desarrollado la ciencia.

Probablemente el cambio más importante de la historia fue la Revolución Industrial. Mejoró la vida de todos, tanto de los trabajadores como de los patrones, facilitando el trabajo de las personas mediante las máquinas. Los combustibles fósiles permitieron el desarrollo industrial, y la sociedad y los hábitos de vida cambiaron por completo.

No había vuelta atrás, ya que nadie se atrevía a dejar de lado aquella nueva vida tan cómoda. La revolución no aportó más que beneficios. Desde mediados del siglo XVIII, han sido muchos los cambios acontecidos, y el ser humano se ha dado cuenta de que la revolución no solo aportó beneficios.

En este mundo todo tiene un precio, y si James Watt hubiese sabido el precio de esa comodidad, puede que nunca hubiese inventado la máquina de vapor en 1769. La combustión de los combustibles fósiles emite gases hacia la atmósfera: dióxido de carbono, vapor, metano, óxidos nitrosos.

Dichos gases provocan lo que se conoce como efecto invernadero, es decir, calientan la superficie de nuestro planeta. Ese incremento de la temperatura provoca otro cambio de suma importancia para la humanidad: el cambio climático. Lamentablemente, al contrario que en el caso de otros cambios sucedidos a lo largo de la historia, el cambio climático no aporta beneficios: sin embargo, sí que nos trae perjuicios.

Varios estudios científicos afirman que la cantidad de CO2 de la atmósfera se sitúa actualmente un 33% por encima de la cantidad habida durante la mayor parte de la vida del planeta, y que la temperatura ha aumentado 0,9 grados centígrados en los últimos 100 años.

La Antártida pierde 127.000 millones de toneladas de hielo al año, y eso ha provocado que el nivel de los océanos haya aumentado 3,3 milímetros cada año, es decir, 3 veces más rápido que en los últimos 25 años.

Es terrible presenciar que el trabajo científico realizado por los científicos y científicas más brillantes del mundo durante años tenga el mismo valor que las palabras sin fundamento de un solo hombre. Parece que la ciencia, la investigación, las matemáticas y la razón no importan nada. El lobo le indica a Caperucita Roja el camino correcto, y esta lo sigue sin pestañear, olvidando todo lo aprendido gracias a la madre ciencia.

Frases sobre el cambio climático

Si además de la reflexión sobre el cambio climático buscas una frase sobre el cambio climático a continuación te compartimos algunas reflexiones cortas sobre el cambio climático:

El clima está cambiando, nosotros también deberíamos.

La herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú.

Queremos un cambio de sistema, no un cambio climático.

Solo tenemos un planeta. Luchemos hoy por un mañana mejor.

La tierra es más valiosa que el dinero.

Vosotros moriréis a causa de la edad, nosotros moriremos a causa del cambio climático.

El cambio climático tiene un profundo impacto en la supervivencia y el desarrollo de la humanidad. Es un gran desafío para todos los países.

El mundo no va a sobrevivir mucho más tiempo como cautivo de la humanidad.

¿Qué puedo hacer para enfrentar el cambio climático?

Después de hacer una reflexión sobre el cambio climático, basta realizar sencillas tareas diarias que formen parte de nuestro comportamiento natural para lograr cambios significativos que, a medio plazo, traerán beneficios notables a nuestra salud colectiva.

Usa menos tu coche y más el transporte colectivo. Si la topografía de tu localidad lo permite, usa la bici para reducir las emisiones de CO2.

Utiliza electrodomésticos ahorradores de energía. Apagarlos cuando no los uses y regula el termostato de tu equipo calefactor o refrigerante.

Consume alimentos de tu localidad. Con esto estarás evitando emisiones por transporte.

Ahorra el agua. Cierra el grifo cuando no lo uses y realiza mantenimiento sobre el buen funcionamiento del sistema.

Utiliza productos biodegradables. Así, evitas contaminación por plásticos, pesticidas o detergentes nocivos para el medio ambiente.

Crea lazos con vecinos para compartir alternativas. Estos grupos son indispensables al exigir medidas sostenibles ante las autoridades.

Recuerda que la reflexión sobre el cambio climático es una alternativa para despertar a las personas sobre lo que realmente sucede en el medio ambiente y que todos deben realizar acciones para reducir el cambio climático.

