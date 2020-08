Recursos naturales del 2020 han llegado a su límite ¡la Tierra corre peligro!

Descubre por qué se cumplió con el “Día de la sobrecapacidad de la Tierra” este agosto del 2020. Foto: www.levante-emv.com

El mundo está acabando con los recursos naturales, y aunque para muchos pareciera un escenario lejano está más cerca de lo que creen, pues tan solo a casi más de la mitad de este 2020, más exactamente, el pasado 22 de agosto se hizo oficial que la Tierra ya no tiene más que dar para este año, ¡lo planeado ha sido rebasado!

La biodiversidad, los recursos naturales han sido explotados de forma inconsciente e innecesaria, y si no se crea conciencia de que ya no es viable desperdiciar, producir en masa y consumir de más, el mundo el destino de la humanidad no será un cuento con final feliz, y este “Día de la sobrecapacidad de la Tierra”, es momento de hacer pausa y ¡comenzar a tomar nuevas medidas!

El año 2020 ha sido devastador para el mundo, el calentamiento global, la contaminación, el cambio climático, las pandemias y otros males han enfatizado lo que desde hace mucho se dijo, ¡el ser humano está terminando con el mundo!

Tan solo hay que entender que este año 2020, la humanidad ha terminado con los recursos naturales que se disponían para todo el periodo, es decir, ¡hay una falta de 4 meses!, sin duda esto repercutirá en el 2021.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), hace un llamado al mundo, para frenar los problemas que la sobreexplotación de los recursos naturales de la Tierra conlleva, pues asegura que nos estamos terminando lo que estaba reservado para las generaciones del futuro, ¿qué les quedará?

Los países con mayor índice de impacto ambiental a causa de la demanda de recursos naturales, es decir, huella ecológica, son Estados Unidos que exige recursos de al menos 5 mundos, luego continúa Australia que requiere de 4.1 y finalmente con 3.2, está Rusia.

¿Cómo salvar los recursos naturales?

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), al año se pierden 300 millones de toneladas de restos de comida que se convierten en basura, y representan un tercio del total mundial de alimentos, por eso es necesario cambiar los hábitos de consumo de comida.

Cabe recordar que, además es la producción de alimento la que genera el 80 por ciento de deforestación, misma que causa que la biodiversidad y las especies se extingan.

Aunque el tiempo se termina, si se lograrán cambiar los procesos de producción, para que se volvieran más sostenibles, y se pudiera reducir el desperdicio alimentario al menos en un 50 por ciento, el “Día de la sobrecapacidad de la Tierra” podría postergarse hasta 11 días más, y si el CO2 disminuye, se podrían acumular otros 10 días adicionales.

Con información de www.forbes.com.mx.