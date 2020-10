Rata TOPO africana, el animal con ojos que la ayudan a ubicarse magnéticamente

Las ratas topo africanas construyen sus madrigueras con ayuda de su órgano magnetorreceptor. Foto: www.joelsartore.com

¿Conoces a la rata topo africana de anselli?, este animal único tiene la capacidad de orientarse magnéticamente con sus ojos, así lo asegura un estudio reciente, pues todo parece que cuenta con un órgano magnetorreceptor en ellos, lo que lo convierte en el primer mamífero con esta capacidad tan ¡asombrosa!

Los ojos magnéticos de la rata topo

Este animal lleva como nombre científico Fukomys anselli y es extraordinario, posee un hocico rosáceo, ojos diminutos, dientes sin proporción y en general no es muy estético, se le considera un roedor de los subterráneos, siendo ese mundo su único hogar, pues ahí tiene sus madrigueras. ¿ya lo conocías?

Rata topo africana o Fukomys anselli. Foto: www.newscientist.com

El nuevo y asombroso descubrimiento sobre los ojos de la rata topo africana fue revelado por un estudio realizado por la Universidad de Duisburg-Essen, cabe recordar que sus diminutos ojos y características de este extraordinario animal ya eran desde hace mucho una fascinación científica, tanto que el The Journal of Comparative Neurology publicó en el 2018 el estudio Brain atlas of the African mole-rat Fukomys anselli, donde se dio a conocer su atlas cerebral, ¡impresionante!

Otra de las características de la rata topo africana que han asombrado a la ciencia es su magnetorrepción, la cual le permite orientarse por medio de campos magnéticos del planeta, y aunque esta característica también se encuentra en las abejas, aves y tortugas, los científicos aún no conocen bien su funcionamiento en los mamíferos como este animal, ya que no han encontrado la ubicación de sus células magnetorreceptoras y las de las estructuras que las soportan.

Tal ha sido la fascinación por la magnetorrepción que Sabine Begall, doctora especializada en ecología sensorial de los animales subterráneos del departamento de zoología general de la universidad Duisburg Essen, fijó su atención en la rata topo africana con la intención de desvelar sus secretos.

El estudio realizado por la doctora se llamó Eyes are essential for magnetoreception in a mammal y fue publicado en el Journal of the Royal Society, y asegura que es el primero que ha logrado ubicar el magnetorreceptor en un mamífero, el cual según sus deducciones se ubica en los ojos.

La rata topo africana de anselli tiene un órgano magnetorreceptor. Foto www.zoo-leipzig.de

Dicho resultado fue obtenido luego de que se experimentó con dos ejemplares, a uno se le extirparon los ojos y fue comparado en sus comportamientos con uno completo, y aunque en la mayoría de sus conductas ambas ratas topo africanas actuaron igual, no lo hicieron al construir sus madrigueras, algo donde el órgano magnetorreceptor es necesario, ya que dicha edificación requiere de las señales magnéticas.

Las observaciones del estudio indican que el ejemplar sin ojos de la rata topo africana construyó su madriguera de forma aleatoria, mientras que la sana prefirió hacer sus nidos en el sector sudeste magnético, ¡asombroso!

Finalmente, el estudio espera que los resultados obtenidos ayuden a identificar finalmente la posición de los magnetorreceptores ubicados en el interior de los ojos de la rata topo africana y el de otros animales dotados con la misma característica.

Con información de www.nationalgeographic.com.es