¿Qué son las depuradoras de aguas residuales? Depuradoras MSB nos lo explica

Estas facilitan la oxidación total en un proceso que combina la reacción, aireación y clarificación en un medio tanque, cumpliendo con las normas medioambientales. Los expertos de la empresa especializada en la fabricación y puesta en marcha de depuradoras de aguas residuales MSB explican qué son y cómo funcionan.

La descarga de las aguas residuales sin tratamiento es un problema que afecta a una gran parte del planeta, independientemente de que sean aguas residuales domésticas, agrícolas o pecuarias, ya que provoca la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas comprometiendo la salud de la población y la integridad de los ecosistemas, en general. Es por este motivo por el cual se vuelve necesaria la instalación de sistemas de gestión de las mismas, explican los expertos. Las depuradoras de aguas residuales se han convertido en una de las soluciones mejor valoradas por los propietarios de viviendas unifamiliares. Una de las principales empresas fabricantes de depuradoras de aguas residuales en la actualidad es MSB. Esta compañía se encarga de diseñar sistemas inteligentes que no precisan de una empresa extractora de residuos, motivo por el cual se han vuelto tan populares.

La empresa de Depuradoras MSB explica que las depuradoras de aguas residuales de última generación hacen uso de la tecnología SBR basada en reactores biológicos secuenciales. Estos sistemas se encargan de llevar a cabo una reacción discontinua mediante la cual el agua residual se mezcla con un lodo biológico arenado. Explican que es un proceso que combina reacción, aireación y clarificación en un mismo tanque. Los expertos señalan que el agua fluye gradualmente hacia el tanque de la vivienda en cuestión, donde tiene lugar el proceso de purificación realizada a partir de elementos de aireación de burbujas finas que son instalados en el fondo del tanque. Lo que se consigue con ello es que el lodo activado caiga y que el agua (también activada) que se queda en la parte superior pueda ser extraída mediante una bomba. Después el lodo se extrae automáticamente en una canasta de deshidratación con tela de filtración y con forma arpillería degradable que minimiza su cantidad y que puede ser retirada cuando está llena. “Nuestros sistemas de oxidación total, mediante unos tratamientos biológicos, forman bacterias y microorganismos aeróbicos que permiten la destitución y modificación de la materia orgánica que pueda contener en las aguas negras, aguas fecales y/o aguas residuales de viviendas” aclaran y señalan que “estas bacterias y microorganismos favorecen la segregación y posterior trasvase de los fangos producidos, que finalmente serán depositados en un cesto”.

Los fabricantes especializados en depuradoras de aguas residuales MSB indican que todas sus depuradoras reciclan el agua residual, por lo que pueden ser aprovechadas para el regadío. Además, se adaptan a la normativa europea UNE 12566-3 A2 y a cualquiera de las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Desechos que pueden ser aprovechados para el regadío y el abono

Las depuradoras de aguas residuales que fabrican desde la empresa MSB apenas necesitan mantenimiento, además de no generar ruidos ni malos olores. Estas son de fácil instalación y se mimetizan con el medio ambiente sin ser vistas, explican los fabricantes. De hecho, las cubiertas de canal transitable admiten hasta una capacidad de 200 kg. Estas depuradoras carecen, así mismo, de chimeneas de gases y resultan muy fáciles de instalar, especifican. Otra de las ventajas de las depuradoras de aguas residuales que fabrica la empresa MSB es que permiten reutilizar el agua para el regadío ya que las depuradoras reciclan el agua residual. “Todas nuestras depuradoras biológicas de aguas residuales domésticas de oxidación total MSB reciclan el agua residual y la convierte en agua apta para regadío, dando una solución efectiva y concediendo la posibilidad de reutilización”, expresan. Esto es posible gracias al tratamiento biológico que permite que el agua quede depurada y tratada. “Este proceso se conoce como oxidación”, matizan.

Desde la empresa explican, así mismo, que los fangos deshidratados que son depositados en el cesto de sus depuradoras pueden ser aprovechados, así mismo, como abono o desecharse directamente, sin necesidad de que tenga que acudir un camión especializado. “Nuestras depuradoras son inteligentes y no necesitan una empresa extractora de sólidos, además se amortizan solas con el paso del tiempo”, declaran. La empresa resalta, por otro lado, que su sistema de depuración es 100% respetuoso con el medio ambiente y se adapta perfectamente a la normativa medioambiental, como es el caso de la norma europea UNE 12566-3 A2 y el resto de las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Estas depuradoras han superado los diferentes exámenes y pruebas de laboratorio para garantizar la calidad del servicio que prestan. “Al completar el examen de conformidad, la realización de las pruebas y la introducción del control interno de la planta de fabricación, MSB está autorizado para emitir una declaración de conformidad con la marca CE de acuerdo con la legislación de la UE”, especifican.

Depuradora de aguas residuales o fosas sépticas: ¿Qué es mejor?

Las depuradoras se han convertido en una de las soluciones más efectivas para el tratamiento de las aguas residuales, pero no solo eso, también en una de las principales sustitutas de las tradicionales fosas sépticas, como explican desde el portal especializado Hogar10. El motivo principal de ello, tal como puede leerse en el artículo, es que con las depuradoras de aguas residuales no es necesario depender de una empresa gestora de fangos activos. Pero no solo eso, desde el portal declaran que las fosas sépticas permiten reutilizar el agua y hacer un uso mucho más eficiente, además el sistema de saneamiento inteligente funciona de forma totalmente automática. De hecho, aclaran que las depuradoras son sistemas mucho más higiénicos que impiden la transpiración de agentes contaminantes, por lo que no generan ningún olor, a diferencia de las fosas sépticas. Además, estas pasan desapercibidas y no generan ningún impacto visual.