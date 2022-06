¿Qué razas de perro son recomendables para niños? Foto: consumer.es

Si tienes niños en casa y quieres darles una hermosa mascota, aquí te diremos cuáles son las razas de perro que mejor se llevan con ellos para que puedas elegir la mejor opción, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te recordamos que las mascotas no son objetos o juguetes, son seres vivos que requieren atención y cariño, por ello, no se recomienda darlas como un regalo, ya que no todos los niños o familias están preparadas para recibir y cuidar a estos animales.

Anteriormente te contamos sobre las más caras de todo el planeta; sin embargo, ahora te hablaremos de aquellas que se adaptan mejor a los pequeños del hogar.

5 razas de perro que se llevan perfecto con los niños

Schnauzer. Foto: bunko.pet

Schnauzer

Son muy protectores y siempre están llenos de energía, también son muy buenos adaptándose al vínculo familiar, incluso son muy cariñosos y amigables, así que definitivamente se llevan bien con los pequeños.

Golden Retriever

Son muy cariñosos, fáciles de entrenar y muy buenos guardianes, de ahí que son usados generalmente cómo perros guía, pero lo mejor de todo es que son muy tolerantes y súper juguetones.

Dálmata

Estas mascotas no son nerviosas ni agresivas, así que toleran muy bien a los niños y lo mejor es que realmente son leales, también se caracterizan por amar la compañía, por ser muy sociales, audaces y listos.

Yorkshire Terrier

Son muy buenos acompañantes, divertidos, aman la atención y son muy divertidos así que les encantan los niños, de ahí que son una excelente opción para que se conviertan en su mejor amigo.

San Bernardo

Aman los abrazos y son calmados y enfrentan muy bien el estrés, así como las situaciones en general, además se adaptan muy bien a las familias, por ello son una buena opción para los niños.

¿Cómo son los perros que comen?

Los perros son omnívoros, de ahí que no deben ser alimentados únicamente con carne, ya que también requieren consumir algunos vegetales e incluso frutas, claro que, según la raza deberás preguntar al veterinario que tipo de dieta le conviene más a tu mascota.

